Dublin 25. novembra (TSR) - Domácnosti v Írsku plánujú tento rok skromnejšie Vianoce. Ukázal to prieskum spotrebiteľského sentimentu Credit Union. Zníženie vianočných výdavkov sa tak podľa autorov prieskumu stáva normou. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Prieskum porovnával plány na výdavky spotrebiteľov počas tohtoročných Vianoc s ich míňaním v predchádzajúcich troch rokoch. Viac ako polovica respondentov uviedla, že plánuje minúť menej peňazí ako minulé Vianoce. Iba jeden zo 14 opýtaných dá viac peňazí na sviatky.



Napriek nižším celkovým výdavkom bude nádielka darčekov na Vianoce 2023 zrejme o niečo bohatšia ako minulý rok, keď sa plný šok z krízy životných nákladov prejavil v prudkom náraste cien potravín a energií.



Podľa prieskumu o niečo viac spotrebiteľov plánuje minúť viac na darčeky (9 %) ako minulý rok a podobný obraz sa objavuje z hľadiska plánovaných vyšších výdavkov na zábavu (7 %). A zároveň podiel spotrebiteľov, ktorí chcú obmedziť výdavky na darčeky, klesol na 55 % zo 62 % v roku 2022.



Vplyv väčších účtov domácnosti v uplynulých pár rokoch znamená, že v plánoch vianočných výdavkov existujú výrazné demografické rozdiely, povedal autor správy, ekonóm Austin Hughes.



"U ľudí mladších ako 35 rokov je pravdepodobnejšie, že tieto Vianoce minú viac ako u tých, ktorí majú vyše 35 rokov. A ľudia do 35 rokov častejšie hovoria, že tento rok minú viac aj na zábavu ako starší spotrebitelia," vyhlásil.



Podľa neho nie je prekvapujúce, že tí, ktorí majú problémy vyžiť, majú menšiu kúpnu silu, takže je väčšia pravdepodobnosť, že plánujú nižšie výdavky na Vianoce, ako tí, ktorým sa žije ľahšie.



A naopak tí, ktorí nemusia hľadieť na peniaze, plánujú vyššie výdavky ako domácnosti, ktoré majú finančné ťažkosti.



Keďže prieskum spotrebiteľského sentimentu Credit Union v súčasnosti naznačuje aj určité zlepšenie nálady írskych spotrebiteľov a pokračujú aj dobré správy v súvislosti s poklesom cien energií spolu s podpornými opatreniami oznámenými v rozpočte, tlaky na financie domácností môžu byť tieto Vianoce menšie, ako sa domácnosti obávali. To by mohlo znamenať, že aj ich vianočné výdavky sa budú vyvíjať pozitívnejšie, než sa očakávalo.