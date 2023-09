Domácnosti v Nemecku vlani znížili spotrebu energií na kúrenie

Berlín 27. septembra (TASR) - Domácnosti v Nemecku v minulom roku ušetrili značné množstvo energií na vykurovanie po prudkom u náraste ich cien. Uviedol to v stredu Inštitút pre ekonomický výskum (DIW). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Spotreba energie na vykurovanie domácností po úprave o vonkajšiu teplotu vlani klesla o 5 % v porovnaní s rokom 2021. To viedlo aj k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2). Ukázala to správa Heat Monitor, ktorú publikoval DIW.



Emisie CO2 v dôsledku miernej zimy minulý rok klesli dokonca až o 15 %. Napriek tomu Nemecko nedosiahlo svoje klimatické ciele.



Štúdia vychádza z údajov poskytovateľa realitných služieb Ista. Brala pritom do úvahy aj ruskú vojnu na Ukrajine, ktorá spôsobila raketový nárast cien energií. V tom čase hrozil tiež nedostatok plynu, pretože už do Nemecka neprúdil potrubím z Ruska.



Domácnosti vzhľadom na vysoké náklady obmedzili spotrebu tým, že menej kúrili, uviedol autor štúdie Merve Kücük z oddelenia klimatickej politiky v DIW Berlín.



Na severe boli úspory oveľa vyššie ako na juhu, odhalila štúdia. Na čele rebríčka je najsevernejší štát Šlezvicko-Holštajnsko, kde sa ušetrilo 7,3 % tepla oproti predchádzajúcemu roku. V tejto spolkovej krajine však ceny vykurovacieho oleja a zemného plynu vzrástli najviac v celom Nemecku, a to 47 %.