Domácnosti vo svete na konci roka 2024 vlastnili 269 biliónov eur
Analýza zahŕňa hotovosť, bankové vklady, cenné papiere, ako sú akcie a dlhopisy, ako aj pohľadávky voči poisťovniam a dôchodkovým fondom, ale nie nehnuteľnosti.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. septembra (TASR) - Podľa výpočtov spoločnosti Allianz sú ľudia na celom svete vo všeobecnosti bohatší ako kedykoľvek predtým a možno očakávať, že ich finančné aktíva sa v roku 2025 ešte zvýšia. Súkromné domácnosti na konci minulého roka vlastnili rekordných 269 biliónov eur, oznámila poisťovacia skupina Allianz, ktorá vo štvrtok (25. 9.) zverejnila svoju štúdiu o svetovom bohatstve (Global Wealth Report). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vďaka medziročnému zvýšeniu hodnoty o 8,7 % sa vlani podarilo prekonať silný rast z roka 2023 na úrovni 8 %. V roku 2025 očakávajú ekonómovia spoločnosti Allianz nárast o približne 6 %. Štúdia o bohatstve sa opiera o údaje o finančných aktívach a dlhoch súkromných domácností v 57 krajinách. Tie tvoria 91 % globálnej hospodárskej produkcie a 72 % svetovej populácie.
Analýza zahŕňa hotovosť, bankové vklady, cenné papiere, ako sú akcie a dlhopisy, ako aj pohľadávky voči poisťovniam a dôchodkovým fondom, ale nie nehnuteľnosti. Za polovicu rastu globálnych finančných aktív zodpovedali v roku 2024 Spojené štáty, kde obyvatelia kladú väčší dôraz na cenné papiere, ako sú akcie.
Cenné papiere sa v rokoch 2023 a 2024 zhodnotili o 11,5 %, resp. 12 %. To znamená, že rástli takmer dvakrát rýchlejšie v porovnaní s hodnotou ostatných dvoch posudzovaných kategórií aktív, ktorými sú poistky/dôchodky a bankové vklady.
Rebríček 57 krajín vedú s výrazným odstupom Spojené štáty, kde v roku 2024 na jedného obyvateľa po odpočítaní dlhu pripadali čisté finančné aktíva vo výške 311.000 eur. Nemecko sa umiestnilo na 13. mieste so sumou 86.800 eur. Celkovo sú finančné aktíva vo svete rozdelené nerovnomerne, pričom najbohatších 10 % v 57 krajinách vlastní takmer 60 % majetku.
