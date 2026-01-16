< sekcia Ekonomika
Domaňski: Poľsko uzavrelo rok 2025 s nižším deficitom, než plánovalo
Schválený rozpočet na rok 2025 počítal s deficitom takmer 288,8 miliardy zlotých (68,61 mld. eur).
aktualizované
Varšava 16. januára (TASR) - Poľsko uzavrelo hospodárenie štátu za rok 2025 s deficitom, ktorý bol o niekoľko desiatok miliárd zlotých nižší, než bol pôvodný plán. Pomohol najmä rast príjmov z daní. V piatok to podľa agentúry PAP uviedol minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Minister zdôraznil, že vláda sa pri plnení rozpočtu zmestila hlboko pod zákonný limit deficitu. Konečné údaje o hospodárení štátu má rezort financií zverejniť vo februári.
Schválený rozpočet na rok 2025 počítal s deficitom takmer 288,8 miliardy zlotých (68,61 mld. eur). Výdavky boli naplánované na úrovni približne 921,62 miliardy PLN, zatiaľ čo príjmy mali dosiahnuť takmer 632,85 miliardy PLN.
Podľa Domaňského k lepšiemu výsledku prispel najmä rast daňových príjmov. Výraznejšie sa zvýšili príjmy z dane z pridanej hodnoty v dôsledku rastúceho maloobchodného predaja. Vyššie boli aj príjmy z daní z príjmov, a to napriek slabšej ziskovosti podnikov v prvej časti roka.
(1 EUR = 4,2093 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Obchodný deficit Poľska sa v novembri prehĺbil
Obchodný deficit Poľska sa v novembri medziročne výrazne prehĺbil, keď rast dovozu prekonal tempo rastu vývozu. Ešte horšie výsledky vykázal v porovnaní s októbrom, za ktorý Poľsko zaznamenalo obchodný prebytok. Informoval o tom server tradingeconomics, ktorý sa odvolal na údaje poľskej centrálnej banky.
Obchodný schodok Poľska dosiahol v novembri 1,087 miliardy eur. Na porovnanie, v rovnakom mesiaci pred rokom predstavoval deficit 930 miliónov eur. V októbri zaznamenalo Poľsko obchodný prebytok na úrovni 553 miliónov eur.
Hodnota exportu dosiahla v novembri zhruba 29,9 miliardy eur, čo medziročne znamená zvýšenie o 2,7 %. Tempo rastu vývozu sa však v prípade viacerých produktov spomalilo, najmä pri poľnohospodárskych produktoch, tovaroch dlhodobej spotreby, ale aj kapitálových tovaroch.
Dovoz sa zvýšil o 3,1 % na približne 30,9 miliardy eur. Vo viacerých kategóriách tovarov však hodnota dovozu klesla, čo je najmä prípad tovarov dlhodobej spotreby.
