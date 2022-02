Dombrovskis a Gentiloni veria v ekonomický rast EÚ do konca roka

Brusel 10. februára (TASR) - Hospodársky rast eurozóny a EÚ bude tento rok pomalší, než sa očakávalo, naznačili vo štvrtok zverejnené zimné prognózy Európskej komisie (EK). Avšak podľa vyjadrenia eurokomisárov Valdisa Dombrovskisa a Paola Gentiloniho, v druhej časti roku 2022 by sa ekonomická situácia mala zlepšiť.



Dôvodmi pomalšieho ekonomického oživenia sú najmä nová vlna ochorenia COVID-19 s variantom omikron, vysoké ceny energií, pokračujúce problémy s dodávkami a neistotu na trhu stupňuje aj geopolitické dianie na východe Európy.



Výkonný podpredseda EK pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis po zverejnení výsledkov zimnej prognózy pripomenul, že ekonomika EÚ opäť získala všetku pôdu, ktorú stratila počas vrcholiacej koronakrízy, čo bolo možné aj vďaka úspešným očkovacím kampaniam a koordinovanej podpore hospodárskej politiky.



"Nezamestnanosť dosiahla rekordné minimum. Toto sú hlavné úspechy. Keďže pandémia stále pokračuje, našou okamžitou výzvou je udržať obnovu na dobrej ceste. Výrazný nárast inflácie a cien energií spolu s prekážkami v dodávateľských reťazcoch a na trhu práce brzdia ekonomický rast. Pri pohľade do budúcnosti však očakávame, že neskôr v tomto roku prepneme späť na vysoké obrátky, pretože niektoré z týchto prekážok sa zmiernia," opísal situáciu v správe pre médiá.



Dombrovskis vyjadril presvedčenie, že základy EÚ zostali pevné a budú sa ďalej posilňovať, najmä keď členské krajiny EÚ začnú naplno uplatňovať svoje plány obnovy a odolnosti s miliardovými stimulmi cez ozdravný plán EÚ budúcej generácie (NGEU).



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni vo vystúpení pred novinármi v Bruseli upozornil, že európsku ekonomiku túto zimu schladilo viacero "protivetrov". Spresnil, že dôvodom bolo rýchle rozšírenie variantu omikron, ďalší nárast inflácie spôsobený prudko rastúcimi cenami energií a aj pretrvávajúce prerušenia dodávok tovarov.



"Keďže sa očakáva, že tieto protivetry budú postupne slabnúť, predpokladáme, že rast opäť naberie rýchlosť už v priebehu tejto jari. Cenové tlaky pravdepodobne zostanú silné až do leta, po ktorom sa predpokladá, že inflácia klesne, keďže rast cien energií sa zmierňuje a problémy s dodávkami sa zmierňujú. Neistota a riziká však zostávajú vysoké," upozornil komisár.



Zimné ekonomické predpovede EK poskytujú aktualizáciu prognóz z jesene 2021, ktoré bola predstavená vlani v novembri, so zameraním na vývoj HDP a inflácie vo všetkých členských štátoch EÚ. Prognózy odborníkov EK sú založené na súbore technických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s konečným dátumom 27. januára. Pre všetky ostatné prichádzajúce údaje, vrátane predpokladov o vládnej politike, prognóza zohľadňuje informácie zozbierané do 1. februára.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)