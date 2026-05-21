Dombrovskis: EK posúdi žiadosť Talianska uvoľniť rozpočtové pravidlá
Zdôraznil, že Komisia bude postupovať v rámci Paktu stability a rastu.
Autor TASR
Brusel 21. mája (TASR) - Európska komisia (EK) posúdi žiadosť Talianska o rozšírenie výnimky z rozpočtových pravidiel, ktorá sa vzťahuje na výdavky na obranu i na investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy. Oznámil to vo štvrtok európsky komisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis, pričom zdôraznil, že Komisia bude postupovať v rámci Paktu stability a rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Vyhodnocujeme možnosti politických opatrení na riešenie energetickej krízy,“ povedal Dombrovskis na tlačovej konferencii. „Zvažujeme, čo sa dá urobiť v súvislosti so žiadosťou Talianska v rámci nášho fiškálneho rámca. Vo všeobecnosti máme obmedzenejší fiškálny priestor, než sme možno mali počas predchádzajúcej krízy,“ dodal.
Eurokomisár zdôraznil, že je potrebné zachovať fiškálnu obozretnosť, najmä v prípade vysoko zadlžených krajín. „Zdravé verejné financie sú nevyhnutné na zachovanie makroekonomickej stability v čoraz nepredvídateľnejšom a náročnejšom svete. Musíme zostať ostražití a chrániť fiškálnu udržateľnosť v kontexte súčasného energetického šoku,“ uzavrel.
Európska únia (EÚ) na základe „národnej únikovej doložky“ umožňuje členským štátom prekročiť limity rozpočtových deficitov s cieľom zvýšiť ich výdavky na obranu, alebo riešiť mimoriadne nepriaznivé hospodárske okolnosti. Rozšírenie výnimky o výdavky, ktoré súvisia s energiami, by potenciálne umožnilo Taliansku financovať nákladné podporné opatrenia pre firmy a domácnosti v hodnote viac ako 30 miliárd eur. To by ale znamenalo, že Rím by upustil od súčasných plánov znížiť tento rok svoj rozpočtový deficit pod hranicu troch percent HDP.
Minuloročný deficit talianskych verejných financií bol vo výške 3,1 % HDP, pričom tohtoročná očakávaná prognóza sa pohybuje na úrovni 2,8 % HDP. O dodatočné uvoľnenie rozpočtových pravidiel požiadala tento týždeň Komisiu talianska premiérka Giorgia Meloniová.
