Dombrovskis: EÚ by mohla financovať ozdravenie ekonomiky dlhopismi

Berlín 14. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) by mohla financovať svoj fond na ozdravenie ekonomiky v celkovej hodnote až 1,5 bilióna eur dlhopismi, za ktoré by ručili členské štáty. Uviedol to podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis pre nemecký denník Handelsblatt.



Ministri financií EÚ sa minulý týždeň dohodli na balíku opatrení v hodnote vyše pol bilióna eur na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Nevyriešili však najspornejšiu otázku, ktorou je emisia spoločných dlhopisov, tzv. koronabondov.



Ministri odložili aj otázku, ako finacovať dočasný fond na oživenie hospodárstva v Európe, pretože sa týka jadra ich sporu o spoločnom dlhu.



Dombrovskis na otázku o možnosti financovania takéhoto fondu dlhopismi až do výšky 1,5 bilióna eur v rozhovore, ktorý Handelsblatt uverejnil v utorok, povedal: „Taký finančný rámec si dokážem predstaviť. O ničom sa však zatiaľ nerozhodlo.“



Uviedol, že fond na oživenie hospodárstva by mohol byť financovaný z dlhopisov krytých garanciami členských štátov. Na otázku, či chce Komisia získať pre fond peniaze na trhoch, odvetil, že je potrebné o tom rokovať a očakáva, že to bude na programe nadchádzajúcej videokonferencie lídrov EÚ.



Podľa Dombrovskisa je Komisia otvorená všetkým možnostiam, ktoré umožňuje Lisabonská zmluva a dodal: „Nevylučujeme žiadnu možnosť, ak sa na tom členské štáty dohodnú. Ale ako všetci vieme, to neplatí pre eurobondy.“



Dohoda ministrov EÚ z minulého týždňa ponechala spor o spoločné dlhopisy nevyriešený. Odkaz na „inovačné finančné nástroje“ umožnil obom stranám debaty vyhlásiť, že získali politické ústupky.



Dohoda EÚ zahŕňa takmer bezpodmienečné použitie záchranného fondu eurozóny - Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) na pôžičky vládam. Dombrovskis uviedol, že nie je isté, či Taliansko a Španielsko, ktoré pandémia nového koronavírusu zasiahla obzvlášť tvrdo, požiadajú o pôžičku z EMS.



„Jednoduchý fakt, že Euroskupina (združenie ministrov financií eurozóny) sa dohodla na koronavírusovom balíku pomoci, uľahčuje veľmi zadlženým členským štátom prístup na kapitálové trhy. Žiadna krajina eurozóny v súčasnosti nemá problémy s hľadaním kupcov pre svoje štátne dlhopisy,“ povedal.



Dombrovskis dodal, že pandémia nového koronavírusu by mohla zasiahnuť európske hospodárstvo ťažšie ako globálna finančná kríza v roku 2009.