Dombrovskis: EÚ po zavedení amerických ciel bude brániť svoje záujmy

Brusel 21. januára (TASR) - Európska únia je v prípade potreby "pripravená brániť svoje ekonomické záujmy", odpovedal v pondelok (20. 1.) eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis na otázky novinárov, ako vníma slová nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení ciel na výrobky z EÚ. Na správu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.



Americký prezident bezprostredne po zložení prísahy v Kapitole vo Washingtone hovoril o tom, že zavedie "clá a dane na cudzie krajiny", avšak bez toho, aby špecifikoval možné opatrenia.



Dombrovskis v pondelok večer, po stretnutí ministrov financií eurozóny v Bruseli, v tejto súvislosti upozornil, že potenciálny obchodný konflikt EÚ so Spojenými štátmi by mal "značné ekonomické náklady pre každého, vrátane Spojených štátov".



"Ak bude potrebné brániť ekonomické záujmy Európy, sme pripravení to urobiť. Tak ako sme to urobili počas prvej Trumpovej administratívy v rokoch 2017 - 2021, keď zaviedol clá na oceľ a hliník," zdôraznil eurokomisár.



Pripomenul, že EÚ vtedy odpovedala "primeraným spôsobom", keď ako protiodpoveď zaviedla colné príplatky na sériu amerických produktov, vrátane motocyklov Harley-Davidson a alkoholického nápoja bourbon.



"Tvárou v tvár hrozbám Donalda Trumpa musí aj Európska únia pracovať na odolnosti svojho hospodárstva," vysvetlil Dombrovskis a dodal, že to znamená "diverzifikovať" svoje obchodné dohody po celom svete. Únia v tomto duchu aj koná, lebo tesne koncom minulého týždňa oznámila posilnenie svojho obchodného partnerstva s Mexikom a v pondelok, tesne pred inauguráciou Donalda Trumpa, sa EÚ dohodla na obnovení rokovaní o dohode o voľnom obchode s Malajziou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)