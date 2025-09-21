< sekcia Ekonomika
Dombrovskis: EÚ podporuje využitie ruských aktív na pôžičky Ukrajine
Autor TASR
Kodaň 21. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sú otvorené myšlienke využitia zmrazených ruských aktív na pôžičky pre Ukrajinu. Vnímajú to ako možnú cestu vpred, vyhlásil v sobotu (21. 9) európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti Valdis Dombrovskis po stretnutí s ministrami financií členských štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zmrazené ruské aktíva v hodnote približne 200 miliárd eur sú súčasťou západných sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu v roku 2022. Väčšina je uložená v depozitári spoločnosti Euroclear v Belgicku. Príjmy z úrokov sa už v súčasnosti používajú na financovanie zbraní a munície pre Ukrajinu.
Komisia teraz pracuje na návrhu novej pôžičky pre Ukrajinu, ktorá má byť financovaná z ruských štátnych aktív zaistených v EÚ. Základnou myšlienkou je sprístupniť uvoľnené ruské aktíva Ukrajine vo forme pôžičky, za ktorú by ručili členské štáty, priblížil Dombrovskis. Samotné aktíva by v takomto prípade zostali nedotknuté.
Návrhy na priame použitie ruských peňazí prostredníctvom vyvlastnenia sú naďalej vnímané ako veľmi kontroverzné. Okrem iných sa voči tejto myšlienke stavia skepticky aj nemecká vláda. Dôvodom sú aj obavy, že iné krajiny by mohli stiahnuť svoje štátne aktíva uložené v Európe.
Výška pôžičky ešte nebola určená, povedal Dombrovskis. Už teraz je však podľa eurokomisára jasné, že Kyjev bude musieť pôžičku splatiť až po tom, čo Rusko uhradí reparácie za vojnové škody spôsobené Ukrajine.
