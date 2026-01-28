< sekcia Ekonomika
Dombrovskis: EÚ potrebuje digitálne euro, aby znížila závislosť od USA
Autor TASR
Brusel 28. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala rýchlo zaviesť digitálne euro, aby znížila svoju závislosť od dominantných amerických platobných spoločností, uviedol v stredu eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu Valdis Dombrovskis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Európska centrálna banka pracuje na projekte digitálneho eura od roku 2020. Jej cieľom je modernizácia platobného systému. Takisto chce zabezpečiť, aby peniaze centrálnej banky zostali relevantné v čoraz viac digitalizovanom svete.
Postup však bol pomalý pre nedostatok politickej naliehavosti a odpor časti bankového sektora. Podľa Dombrovskisa však ochota administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa využívať ekonomický tlak na Európu, napríklad v prípade Grónska, zvýraznila potrebu posilniť európsku autonómiu.
„Dnešnému platobnému ekosystému výrazne dominujú neeurópski poskytovatelia. Preto sme závislí od zahraničných spoločností v čoraz viac polarizovanom a roztrieštenom svete,“ povedal Dombrovskis na Európskom bankovom samite.
Takmer dve tretiny všetkých kartových transakcií v EÚ aktuálne spracúvajú americké spoločnosti Visa a Mastercard. Podľa Dombrovskisa takáto dominancia predstavuje riziko.
„To, že sme sa do takej miery zriekli technologickej kontroly nad ekonomikou EÚ v prospech iných, môže byť prekážkou našej autonómnosti. Predstavuje to reálne hrozby pre našu odolnosť a ekonomickú bezpečnosť,“ dodal.
Digitálne euro, použiteľné pri online nákupoch aj v kamenných obchodoch, by podľa neho tieto riziká zmiernilo a práce na ňom by sa mali zrýchliť. „Európa potrebuje digitálne euro pre digitálny vek. Treba ho vnímať v širšom kontexte posilňovania strategickej autonómie Európy,“ uviedol.
