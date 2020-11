EÚ zavedie clá na tovar a služby z USA za dotácie pre Boeing

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) zavedie clá a iné sankcie na tovar a služby z USA v hodnote 4 miliárd USD (3,37 miliardy eur) za nelegálnu podporu pre amerického výrobcu lietadiel Boeing. Oznámil to v pondelok podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.



Ministri obchodu EÚ diskutovali o tomto kroku na videokonferencii, keďže Svetová obchodná organizácia (WTO) dala minulý mesiac EÚ zelenú pre tento krok.



Stalo sa tak rok po tom, čo WTO povolila Spojeným štátom uvaliť clá na tovar z EÚ v hodnote až 7,5 miliardy USD za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Americké clá sa dotkli širokej škály produktov, od syrov, cez whisky a vína či olivový olej z Európy.



"USA uvalili svoje clá na základe rozhodnutia WTO v prípade Airbusu, teraz máme rozhodnutie WTO aj v prípade Boeingu, čo nám umožňuje zaviesť naše clá, a to robíme,“ povedal Dombrovskis novinárom. Poznamenal pritom, že Únia zostáva otvorená rokovaniam o vyriešení tohto sporu.



"Náš návrh, aby obe strany stiahli svoje clá, zostáva na stole," uviedol Dombrovskis, pripomenul však, že USA aj napriek niekoľkým výzvam zatiaľ nesúhlasili so stiahnutím svojich ciel.



Európania dúfajú, že tvrdý obchodný postoj doterajšieho prezidenta Donalda Trumpa sa po zvolení nového prezidenta Joea Bidena zmierni. Dombrovskis privítal Bidenov predchádzajúci záväzok k medzinárodným alianciám, multilaterálnemu systému a zlepšovaniu vzťahov s EÚ.



Pokiaľ ide o clá v súvislosti s Boeingom, EÚ minulý mesiac zverejnila predbežný zoznam, ktorý naznačuje, že by sa mohli týkať širokej škály amerických výrobkov vrátane mrazených rýb a morských živočíchov, sušeného ovocia, tabaku, rumu a vodky, kabeliek, traktorov a súčiastok pre motocykle.



(1 EUR = 1,1870 USD)