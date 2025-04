Dombrovskis: Nové americké clá budú horšie pre USA ako EÚ

Brusel 7. apríla (TASR) - Eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu Valdis Dombrovskis, pôvodom z Lotyšska, v pondelok v rozhovore pre lotyšskú verejnoprávnu televíziu LTV uviedol, že dane zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom budú mať väčší negatívny vplyv na Spojené štáty ako na Európsku úniu (EÚ). Na správy viacerých tlačových agentúr o tomto rozhovore upozornil bruselský spravodajca TASR.



Dombrovskis pre LTV spresnil, že Európska komisia vykonala makroekonomické modelovanie potenciálneho vplyvu týchto daní na ekonomiku.



„V zásade vidieť, že tieto dane by mohli mať negatívny dosah na ekonomiku Európskej únie. Ale pretože Spojené štáty ukladajú tieto dane vo veľmi zovšeobecnenej forme na množstvo krajín, negatívny ekonomický dosah na USA bude o niečo väčší,“ povedal Dombrovskis.



Podľa výpočtov hrubého domáceho produktu, na ktoré sa odvoláva eurokomisár, bude negatívny vplyv pre 27 členských štátov eurobloku predstavovať 0,2 % alebo 0,3 % pre hospodárstvo EÚ, zatiaľ čo v USA, berúc do úvahy širšie dane, pôjde o negatívny vplyv na úrovni 0,5 % - 0,6 %.



Dombrovskis upozornil, že ak EÚ alebo iné krajiny prídu s protiopatreniami na Trumpove clá, negatívny dosah bude pre Američanov ešte väčší a bude to mať väčší vplyv na infláciu v USA ako v európskych ekonomikách.



„Spojené štáty uvalili dane vo všeobecnej forme na veľký počet krajín sveta. V dôsledku toho budú tieto dovážané tovary drahšie a to, samozrejme, ovplyvní infláciu v Spojených štátoch,“ povedal.



Komisár k protiopatreniam EÚ uviedol, že pre Brusel je prvou možnosťou pokračovať v rokovaniach s Washingtonom a pokúsiť sa dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie. Ak však také riešenie nebude možné, potom je EÚ ochotná pristúpiť k protiopatreniam „vyváženým spôsobom“.



Dombrovskis pripomenul, že EÚ rokuje s ostatnými obchodnými partnermi, aby sa doterajší medzinárodný obchodný systém založený na pravidlách „čo najviac zachoval“, aj preto podľa jeho slov nemožno hovoriť o výraznom vplyve nových amerických ciel na infláciu v Európskej únii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)