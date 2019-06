Dombrovskis: Taliansko potrebuje veľkú korekciu deficitu

EK v stredu (5. 6.) oznámila, že rastúci dlh Talianska porušuje fiškálne pravidlá EÚ. Otvorila tak cestu možnému disciplinárnemu konaniu.

Rím 6. júna (TASR) - Taliansko potrebuje tento a budúci rok veľkú korekciu deficitu, aby odvrátilo disciplinárne konanie Európskej komisie za nedodržiavanie fiškálnych pravidiel Európskej únie (EÚ) a zhoršovanie stavu svojich verejných financií. Uviedol to podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis pre štvrtkové vydanie denníka La Repubblica.



„To, čo je potrebné, je výrazná korekcia deficitu v rokoch 2019 a 2020,“ povedal Dombrovskis v rozhovore zverejnenom deň po tom, ako Komisia otvorila cestu k možnému disciplinárnemu konaniu proti Taliansku.



Dombrovskis tiež upozornil na to, že plánovaná reforma znižovania daní pravicovej strany Liga Severu, ktorá vládne v koalícii s protisystémovým Hnutím piatich hviezd, by mohla byť veľmi nákladná a mohla by ešte viac zhoršiť stav verejných financií Talianska.



Aj eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici vo štvrtok obnovil tlak na Taliansko pre stav jeho verejných financií. Podľa neho je úlohou Ríma, aby dokázal, že má svoj deficit a dlh pod kontrolou.



EK v stredu (5. 6.) oznámila, že rastúci dlh Talianska porušuje fiškálne pravidlá EÚ. Otvorila tak cestu možnému disciplinárnemu konaniu, ktoré môže Rím zastaviť, len ak podnikne kroky na zníženie svojho dlhu.



„Je na Taliansku, aby znášalo dôkazné bremeno, že znižuje svoj deficit a dlh,“ povedal Moscovici finančnému výboru dolnej komory francúzskeho parlamentu.



Podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio zase vo štvrtok povedal, že Rím chce začať rokovania s Európskou komisiou, aby zabránil disciplinárnemu konaniu v súvislosti s rastúcim dlhom. Ale takéto rokovania by mali viesť politici, nie „byrokrati“, povedal pre rozhlasovú stanicu Rai Radio 1 a dodal, že krajina nepotrebuje opravu rozpočtu.



„Nemala by byť korekcia rozpočtu,“ vyhlásil Di Maio, líder Hnutia piatich hviezd.