Dombrovskis:Ak bude Bulharsko pripravené,môže euro prijať od roku 2025

Brusel/Sofia 23. februára (TASR) - Bulharsko bude môcť od januára 2025 vstúpiť do eurozóny, ak dovtedy splní všetky vstupné kritériá. Povedal to vo štvrtok podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý je na dvojdňovej návšteve Bulharska. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bulharsko minulý týždeň oznámilo, že pôvodne plánovaný termín prijatia eura ruší. Bulhari si pôvodne stanovili za cieľ vstup do eurozóny 1. januára 2024, dočasná ministerka financií Rosica Velkovová však minulý týždeň uviedla, že krajina do stanoveného termínu nedokáže splniť inflačné kritériá a navyše stále neurobila niektoré požadované legislatívne zmeny.



V súvislosti s odkladom vstupu Bulharska do eurozóny Dombrovskis pre súkromnú televíznu stanicu Nova povedal, že čo sa týka termínu, bude platiť ten, do ktorého Bulharsko splní všetky maastrichtské kritériá. "Takýmto termínom môže byť 1. január 2025," povedal Dombrovskis.



Do tohto termínu predbežne posunula vstup Bulharska do eurozóny aj bulharská vláda. Ako povedala Velkovová, "Bulharsko pôvodný cieľ vstúpiť do eurozóny k 1. januáru 2024 ruší a bude sa usilovať prijať euro k roku 2025, prípadne skôr". Dodala, že ak sa krajine podarí splniť požadované kritériá, mohla by sa snažiť vstúpiť do jednotného menového bloku od polovice roku 2024. Dombrovskis k tomu v Sofii uviedol, že krajiny vstupujú do eurozóny zvyčajne na začiatku roka, čo je praktickejšie.



Podpredseda EK poukázal v tejto súvislosti na vysokú infláciu. Medziročná harmonizovaná inflácia v Bulharsku dosiahla ku koncu minulého roka 14,3 %, čo je ôsma najvyššia miera inflácie v Európskej únii. Dombrovskis zároveň dodal, že Bulharsko, v ktorom sa v apríli uskutočnia piate voľby za posledné dva roky, musí prijať aj potrebnú legislatívu, ktorej súčasťou sú aj zákony proti praniu peňazí.