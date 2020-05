Dombrovskis:EK predstaví plán obnovy po koronakríze za vyše 1 bil. eur

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) na budúci týždeň predstaví svoj plán obnovy po koronakríze. Jeho celkový objem by mal prekročiť 1 bilión eur a skladať by sa mal z mixu dotácií a úverov, uviedol podpredseda EK Valdis Dombrovskis.



Dombrovskis na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov financií Európskej únie (EÚ) privítal návrh, ktorý v pondelok (18. 5.) predstavili lídri Nemecka a Francúzska. Angela Merkelová a Emmanuel Macron chcú vytvoriť fond obnovy v objeme 500 miliárd eur na podporu regiónov a odvetví najzasiahnutejších koronakrízou. V tomto prípade by išlo len o dotácie.



EK chce predstaviť objemnejší plán pomoci. "Našou ambíciou nie je zvýšenie finančnej kapacity v rade stoviek miliónov, ale skôr číslo presahujúce 1 bilión eur," povedal Dombrovskis. "Samozrejme, v tomto prípade hovoríme o úveroch aj dotáciách. Toto je naša ambícia, v ktorej kontexte diskutujeme o našom návrhu na nástroj obnovy," dodal.