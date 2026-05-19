Dombrovskis:EÚ nepodporí predĺženie výnimky z režimu sankcií pre Rusko
Dombrovskis upozornil, že ide už o druhé po sebe idúce predĺženie výnimky, ktorá mala pôvodne trvať iba 30 dní.
Autor TASR
Brusel 19. mája (TASR) - Európska únia si nemyslí, že nastal čas znížiť tlak na Rusko. V utorok to uviedol eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov predĺžiť o ďalších 30 dní výnimku z režimu sankcií, ktorá umožňuje pokračovanie vo vývoze určitého druhu ruskej ropy. Spravodajca TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry EFE.
Na otázku novinárov pred začiatkom druhého dňa stretnutia ministrov financií skupiny G7, ktoré sa v utorok konalo v rozšírenom formáte s ďalšími pozvanými krajinami, Dombrovskis zdôraznil, že Rusko ekonomicky profituje zo súčasnej energetickej krízy, ktorá je dôsledkom vojny na Blízkom východe. „Rusko profituje z vojny v Iráne a zo zodpovedajúceho nárastu cien energií,“ uviedol. Podľa jeho slov by malo medzinárodné spoločenstvo namiesto uvoľnenia obmedzení „zvýšiť tlak“ na vládu v Kremli.
Eurokomisár pripomenul, že americký minister financií Scott Bessent, ktorý sa tiež zúčastňuje na stretnutí G7 v Paríži, v pondelok (18. 5.) informoval partnerov z G7 o rozhodnutí Washingtonu, pričom ich uistil, že ide o „dočasné“ opatrenie. Dombrovskis však upozornil, že ide už o druhé po sebe idúce predĺženie výnimky, ktorá mala pôvodne trvať iba 30 dní.
„Z pohľadu Európskej únie si nemyslíme, že je teraz čas na zníženie tlaku na Rusko,“ odkázal Dombrovskis.
Medzinárodné sankcie boli zavedené s cieľom prerušiť zdroj financovania Ruska po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Bessent v pondelok na platforme X upozornil, že americká výnimka z režimu sankcií voči Rusku má „umožniť najzraniteľnejším krajinám“ dovážať ropu. Podľa jeho vyhlásenia to pomôže stabilizovať trh s ropou a zabezpečí, aby sa ropa dostala do energeticky najzraniteľnejších krajín.
Dombrovskis pred novinármi potvrdil, že ministri financií krajín G7 (USA, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Kanada a Japonsko) a ich partneri (Brazília, Sýria, Spojené arabské emiráty, Katar, Keňa a Južná Kórea) sa v utorok budú zaoberať globálnou ekonomickou nerovnováhou a potrebou posilniť medzinárodnú spoluprácu v „roztrieštenejšej“ geopolitickej situácii. Eurokomisár ocenil prácu francúzskeho predsedníctva G7 pri podpore medzinárodných partnerstiev v oblasti kritických surovín, čo je otázka, ktorú EÚ považuje za strategickú pre zníženie svojej vonkajšej závislosti v technologickom a energetickom sektore.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
