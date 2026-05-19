Utorok 19. máj 2026
Dombrovskis:EÚ nepodporí predĺženie výnimky z režimu sankcií pre Rusko

Valdis Dombrovskis. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Brusel 19. mája (TASR) - Európska únia si nemyslí, že nastal čas znížiť tlak na Rusko. V utorok to uviedol eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov predĺžiť o ďalších 30 dní výnimku z režimu sankcií, ktorá umožňuje pokračovanie vo vývoze určitého druhu ruskej ropy. Spravodajca TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry EFE.

Na otázku novinárov pred začiatkom druhého dňa stretnutia ministrov financií skupiny G7, ktoré sa v utorok konalo v rozšírenom formáte s ďalšími pozvanými krajinami, Dombrovskis zdôraznil, že Rusko ekonomicky profituje zo súčasnej energetickej krízy, ktorá je dôsledkom vojny na Blízkom východe. „Rusko profituje z vojny v Iráne a zo zodpovedajúceho nárastu cien energií,“ uviedol. Podľa jeho slov by malo medzinárodné spoločenstvo namiesto uvoľnenia obmedzení „zvýšiť tlak“ na vládu v Kremli.

Eurokomisár pripomenul, že americký minister financií Scott Bessent, ktorý sa tiež zúčastňuje na stretnutí G7 v Paríži, v pondelok (18. 5.) informoval partnerov z G7 o rozhodnutí Washingtonu, pričom ich uistil, že ide o „dočasné“ opatrenie. Dombrovskis však upozornil, že ide už o druhé po sebe idúce predĺženie výnimky, ktorá mala pôvodne trvať iba 30 dní.

Z pohľadu Európskej únie si nemyslíme, že je teraz čas na zníženie tlaku na Rusko,“ odkázal Dombrovskis.

Medzinárodné sankcie boli zavedené s cieľom prerušiť zdroj financovania Ruska po jeho invázii na Ukrajinu v roku 2022.

Bessent v pondelok na platforme X upozornil, že americká výnimka z režimu sankcií voči Rusku má „umožniť najzraniteľnejším krajinám“ dovážať ropu. Podľa jeho vyhlásenia to pomôže stabilizovať trh s ropou a zabezpečí, aby sa ropa dostala do energeticky najzraniteľnejších krajín.

Dombrovskis pred novinármi potvrdil, že ministri financií krajín G7 (USA, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Kanada a Japonsko) a ich partneri (Brazília, Sýria, Spojené arabské emiráty, Katar, Keňa a Južná Kórea) sa v utorok budú zaoberať globálnou ekonomickou nerovnováhou a potrebou posilniť medzinárodnú spoluprácu v „roztrieštenejšej“ geopolitickej situácii. Eurokomisár ocenil prácu francúzskeho predsedníctva G7 pri podpore medzinárodných partnerstiev v oblasti kritických surovín, čo je otázka, ktorú EÚ považuje za strategickú pre zníženie svojej vonkajšej závislosti v technologickom a energetickom sektore.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
