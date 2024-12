Dominancia Číny v zelenom sektore spôsobuje EÚ čoraz väčšie problémy

Peking 14. decembra (TASR) - Dominancia Číny v tzv. zelenom sektore spôsobuje Európskej únii (EÚ) čoraz väčšie problémy. Európa potrebuje totiž čínske výrobky, aby splnila svoje ciele dekarbonizácie, no zároveň sa snaží chrániť svoj priemysel a vyhnúť sa závislosti od jedného dodávateľa. TASR o tom informuje na základe článku denníka El País.



Čína sa už stala nesporným lídrom vo výrobe elektromobilov a má dominantné postavenie aj v sektore veternej a solárnej energie. Európe čínska dominancia nad touto výrobou, ako aj nad ťažbou kritických nerastov, potrebných na zelenú transformáciu, spôsobuje "bolesť hlavy". Na splnenie cieľov dekarbonizácie potrebuje totiž veterné turbíny, solárne panely aj lacné elektromobily. No zároveň sa chce vyhnúť nadmernej závislosti od dodávok len od jednej strany a chrániť národné priemyselné odvetvia pred čínskymi výrobcami, ktorí sú štedro dotovaní Pekingom.



Čína sa podieľa 60 % na svetovej výrobnej kapacite veterných turbín, viac ako 80 % na výrobe solárnych článkov a takmer 40 % na výrobe tepelných čerpadiel. Vyplýva to zo správy, ktorú v apríli 2024 zverejnila Európska komisia v rámci vyšetrovania "ochrany obchodu".



V dokumente sa uvádzajú aj početné príklady priamej štátnej pomoci pre firmy v Číne, ako je zníženie daní alebo preferenčné zaobchádzanie vo verejných súťažiach a dokonca aj možné využitie nútenej práce.



Brusel má v čerstvej pamäti katastrofálne dôsledky energetickej závislosti EÚ od Ruska. Teraz sa obáva čínskych obmedzení na vývoz gália a germánia, ktoré sú nevyhnutné pre produkty, ako sú polovodiče a solárne panely. Peking varoval, že ak to bude považovať za potrebné, bude využívať moc, ktorú mu udeľuje jeho dominancia.



Podľa generálneho riaditeľa španielskej spoločnosti Basquevolt Francisca Carranzu je dominancia Číny skutočne ohromujúca. Jeho firma sa snaží poskytnúť Európe polovodičovú batériu, ktorá jej umožní vyrábať lacnejšie vozidlá s väčšou autonómiou bez závislosti od čínskych technológií a materiálov. Ale Číňania ovládajú všetky vrstvy elektromobilu, od vozidla až po suroviny vrátane batérií. Je ťažké dosiahnuť kontext, v ktorom môže byť Európa nezávislá od Číny, upozorňuje.



Ázijský gigant, ktorého ekonomika pokrivkáva v dôsledku problémov na trhu s nehnuteľnosťami, sa v prípade hospodárskeho rastu spolieha vo veľkej miere na zmenu modelu založenom na high-tech výrobe. Investície do priemyselných odvetví v tomto sektore vzrástli od januára do októbra 2024 medziročne o 9,3 %. Krajina potrebuje vyvážať tovar a je si dobre vedomá dopytu po ekologických produktoch.



Na rokovaniach s Bruselom vláda v Pekingu vždy opakuje, že bez čínskych produktov nebude EÚ schopná uskutočniť svoj ekologický prechod. A ak zavedie clá, proces bude oveľa drahší.



Podľa analytikov na uskutočnenie zeleného prechodu EÚ by v krátkodobom horizonte bolo lepšie nakupovať z krajiny, ktorá má najväčšiu komparatívnu výhodu vo výrobe tohto tovaru, teda z Číny. Ale z dlhodobého hľadiska je vec iná. "Dovážajúce krajiny musia urobiť kalkuláciu. Čo je hodnotnejšie - záplava produktov, ktoré sú lacné, no vytvárajú nezamestnanosť v eurozóne, alebo náklady na zavedenie ciel?" položil kľúčovú otázku ekonóm Michael Pettis, odborník na čínske financie.