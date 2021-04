Domino's Pizza a Nuro spustia rozvoz pizze robotickými vozidlami

Houston 12. apríla (TASR) - Americká sieť Domino's Pizza a start-up Nuro zo Silicon Valley v pondelok oznámili, že tento týždeň spustia v Houstone rozvoz pizze robotickými vozidlami, v snahe vyťažiť čo najviac z nárastu online objednávok počas pandémie nového koronavírusu.



Spoločnosť Nuro, ktorú v roku 2016 založili dvaja bývalí inžinieri z internetového gigantu Google, získala 940 miliónov USD (790,71 milióna eur) z fondu SoftBank Vision Fund. Nedávno si zabezpečila ďalšie investície od spoločnosti Woven Capital, dcérskej investičnej firmy Toyota Motor. Výšku sumy však nezverejnila.



Robotická spoločnosť sa sústredila na vývoj malého vozidla na prepravu balíkov s nízkou rýchlosťou na rozdiel od iných start-upov, ktoré sa venujú autonómnym autám pre ľudí. Jej produkt už získal súhlas regulačných úradov pre nasadenie do prevádzky.



S rozvozom pizze robotmi sa začne v Houstone a postupne by sa mala táto služba rozšíriť na „mnohé miesta“ ako súčasť dlhodobého partnerstva, uviedol Cosimo Leipold, šéf oddelenia partnerských vzťahov v Nuro. "Pre veľké spoločnosti je všeobecne ťažké zamestnať dostatok vodičov na uspokojenie dopytu," uviedol v e-maili.



Leipold dodal, že spoločnosť Nuro, ktorá uzavrela dohody o partnerstve aj s reťazcami Kroger, Walmart a s CVS Health o rozvoze potravín a predpísaných liekov, zaznamenala za prvé tri mesiace pandémie takmer strojnásobenie týždenných dodávok.



Texaský Houston, štvrté najväčšie mesto v USA, má jeden z najvyšších počtov úmrtí na cestách v krajine. „Cesty v Houstone vytvárajú náročné scenáre, s ktorými môže naša technológia pracovať,“ skonštatoval Leipold.



Nuro a Domino's pôvodne plánovali spustenie dodávok pizze robotickými vozidlami ešte koncom roka 2019. No nakoniec uprednostnili plynulé a bezpečné nasadenie robotov namiesto čo najskoršieho, poznamenal Leipold.



Spoločnosť Nuro získala až minulý rok súhlas amerických regulačných úradov na spustenie doručovacej služby bez ľudskej posádky.



(1 EUR = 1,1888 USD)