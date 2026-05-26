Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

Domino's Pizza po takmer desiatich rokoch odchádza z Rakúska

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Podľa informácií, ktoré agentúre APA poskytol miestny franšízant Daufood Austria, spoločnosť pri svojom vstupe na trh v roku 2017 plánovala v Rakúsku otvoriť najmenej 25 až 40 prevádzok.

Autor TASR
Viedeň 26. mája (TASR) - Americká sieť pizzerií Domino's Pizza po takmer desiatich rokoch ukončuje svoju činnosť v Rakúsku. Namiesto ohlásenej expanzie sa všetky pobočky koncom mája zatvoria, oznámila spoločnosť Domino's Pizza Austria v utorok. Všetkých desať prevádzok sa nachádza výlučne vo Viedni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Podľa informácií, ktoré agentúre APA poskytol miestny franšízant Daufood Austria, spoločnosť pri svojom vstupe na trh v roku 2017 plánovala v Rakúsku otvoriť najmenej 25 až 40 prevádzok. Americký reťazec neuspel napríklad ani v rodnej krajine pizze, v Taliansku, odkiaľ sa stiahol po siedmich rokoch pôsobenia v roku 2022. Spoločnosť na sociálnej sieti uviedla, že vo Viedni budú jej jedlá dostupné „ako zvyčajne“ do 31. mája vrátane.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom