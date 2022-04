Domov dôchodcov v Poproči chcú rozšíriť a obnoviť

Poproč 6. apríla (TASR) – Domov dôchodcov v obci Poproč v okrese Košice-okolie chcú rozšíriť a zároveň obnoviť jeho doterajšie priestory. Cieľom je odstrániť nedostatky. Obec preto vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, predpokladaná hodnoty zákazky je takmer 1,44 milióna eur bez DPH.



Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane súvisiacich dodávok a služieb spojených s obnovou a prístavbou objektu. Obec ju podľa výzvy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) plánuje financovať pomocou eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk bola pôvodne 25. marec, po ďalšom predĺžení je to aktuálne 3. máj. Práce by mali trvať jeden rok.



Podľa riaditeľky Domova dôchodcov Poproč Kataríny Harčarikovej je hlavným dôvodom plánovanej obnovy to, že nespĺňajú podmienky kvality a podľa hygienikov musia nedostatky odstrániť. „Naše izby neposkytujú štandard minimálne ôsmich štvorcových metrov na jedného klienta. Do úvahy tak prichádza jedine rekonštrukcia s tým, že sa pred pôvodným zariadením postaví nová budova, do ktorej by sme sa potom vedeli presťahovať a potom by sa pôvodná časť zrekonštruovala. Chceme našim klientom zabezpečiť starostlivosť, akú si zaslúžia,“ povedala pre TASR.



Zároveň by tým chceli zvýšiť kapacitu z aktuálnych 20 na 40 klientov. Podľa jej slov sa záujem o služby zaradenia pre seniorov naďalej zvyšuje.