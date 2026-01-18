< sekcia Ekonomika
Donald Trump chce žalovať banku JP Morgan Chase
Trump odvtedy opakovane šíri už vyvrátené tvrdenie, že o víťazstvo vo voľbách prišiel v dôsledku podvodu.
Autor TASR
Washington 18. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce žalovať banku JPMorgan Chase. Tvrdí, že mu neoprávnene zrušila účet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trump v sobotu (17. 1.) na platforme Truth Social uviedol, že v priebehu najbližších dvoch týždňov podá žalobu na americkú banku JPMorgan Chase. Ako dôvod označil tvrdenie, že banka so sídlom v New Yorku mu po útoku na Kapitol dňa 6. januára 2021 „nesprávne a neprimerane“ zrušila účet.
Pri spomínanom útoku Trumpovi podporovatelia násilne vtrhli do budovy Kongresu USA. V tom čase sa tam mala formálne potvrdiť výhra jeho vtedajšieho oponenta, demokrata Joea Bidena.
Trump odvtedy opakovane šíri už vyvrátené tvrdenie, že o víťazstvo vo voľbách prišiel v dôsledku podvodu. Na začiatku svojho druhého funkčného obdobia udelil milosť všetkým osobám zapojeným do útoku na Kapitol. Aj vo svojom najnovšom príspevku na Truth Social opäť tvrdil, že voľby boli zmanipulované.
Trump v sobotu (17. 1.) na platforme Truth Social uviedol, že v priebehu najbližších dvoch týždňov podá žalobu na americkú banku JPMorgan Chase. Ako dôvod označil tvrdenie, že banka so sídlom v New Yorku mu po útoku na Kapitol dňa 6. januára 2021 „nesprávne a neprimerane“ zrušila účet.
Pri spomínanom útoku Trumpovi podporovatelia násilne vtrhli do budovy Kongresu USA. V tom čase sa tam mala formálne potvrdiť výhra jeho vtedajšieho oponenta, demokrata Joea Bidena.
Trump odvtedy opakovane šíri už vyvrátené tvrdenie, že o víťazstvo vo voľbách prišiel v dôsledku podvodu. Na začiatku svojho druhého funkčného obdobia udelil milosť všetkým osobám zapojeným do útoku na Kapitol. Aj vo svojom najnovšom príspevku na Truth Social opäť tvrdil, že voľby boli zmanipulované.