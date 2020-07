Donald Trump o 2. fáze obchodnej dohody s Čínou neuvažuje

Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump momentálne nezvažuje rokovania o druhej fáze obchodnej dohody s Čínou. Dôvodom sú zhoršené vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom, najmä v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Na otázku novinárov o prípadnej druhej fáze obchodnej dohody po tom, ako sa začala tento rok realizovať 1. fáza, Trump uviedol, že "o tom teraz neuvažuje". Dodal, že vzťahy medzi USA a Čínou sa v poslednom období prudko zhoršili, pričom zodpovednosť za to podľa neho nesie Peking. "Mohli túto epidémiu zastaviť. Mohli ju zastaviť, ale neurobili to," povedal Trump.



Takzvanú prvú fázu obchodnej dohody podpísali v januári tohto roka. Tento krok pozastavil predchádzajúce ostré obchodné spory medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, ktoré negatívne ovplyvňovali globálny obchod a vývoj ďalších ekonomík. V rámci tejto dohody sa napríklad Čína zaviazala, že do dvoch rokov zvýši nákup tovarov a služieb z USA o 200 miliárd USD (177,37 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1276 USD)