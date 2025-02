Donald Trump opäť pohrozil zavedením ciel na dovoz z EÚ

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil zavedením sankčných ciel na dovoz výrobkov z Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Trump v piatok (31. 1.) na otázku, či zavedie clá na tovary z EÚ, odpovedal: "Rozhodne." Podľa neho sa EÚ k Spojeným štátom nespráva férovo. Ako dôkaz uviedol vysoký obchodný schodok USA v obchode s EÚ. "Neberú naše autá, neberú naše poľnohospodárske výrobky, v podstate neberú takmer nič." Preto prisľúbil rozsiahle opatrenia, ktoré však nijako nešpecifikoval.



Trump dlhodobo kritizuje, že európske firmy predávajú v USA podstatne viac tovaru ako americké spoločnosti v EÚ. Už počas volebnej kampane vyhlásil, že zavedie clá, ktoré by podľa neho mali vrátiť výrobu do USA, čím by sa vytvorili nové pracovné miesta.



Medzi USA a EÚ už počas Trumpovho prvého funkčného obdobia prebiehal ostrý obchodný spor. V roku 2018 zaviedol clá na dovoz ocele a hliníka, na čo EÚ odpovedala clami na výrobky z USA, ako whiskey, motocykle Harley-Davidson alebo džínsy.