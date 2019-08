Donald Trump podpísal dohodu, ktorá zvýši export hovädzieho mäsa do EÚ

Dohoda prichádza v čase, keď na poľnohospodárstvo v USA má negatívny vplyv obchodná vojna s Čínou.

Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok (2. 8.) ohlásil dohodu, ktorá zvýši export hovädzieho mäsa do Európskej únie (EÚ).



Trump v Bielom dome podpísal dohodu, ktorá "zníži obchodné bariéry v Európe a americkým farmárom a rančerom rozšíri prístup na trh". Dohoda by podľa Úradu obchodného predstaviteľa prezidenta USA mala takmer strojnásobiť bezcolný vývoz hovädzieho mäsa z USA do EÚ na 420 miliónov USD (378,2 milióna eur) zo 150 miliónov USD.



"Toto je úžasné víťazstvo pre amerických farmárov, rančerov a, samozrejme, pre európskych spotrebiteľov," povedal Trump.



Dohoda prichádza v čase, keď na poľnohospodárstvo v USA má negatívny vplyv obchodná vojna s Čínou. Trump sa snaží zmenšiť jej ekonomické a politické škody pred voľbami v roku 2020. Jeho administratíva nedávno ohlásila balík pomoci vo výške 16 miliárd USD pre farmárov, ktorých zasiahol obchodný konflikt.



Dohodou o vývoze hovädzieho mäsa sa Trump snaží znížiť napätie v obchodnom spore s EÚ. Jeho administratíva už tento rok odložila rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz áut a autodielcov z Európy.



(1 EUR = 1,1106 USD)