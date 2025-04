Donald Trump podpíše nariadenie o podpore uhoľného priemyslu

Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok podpíše nariadenia o podpore uhoľného priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Na začiatku storočia sa z uhlia vyrábala viac ako polovica elektrickej energie v USA. Podľa federálneho Úradu pre energetické informácie ( EIA) sa jeho podiel znížil na menej ako 20 %, najmä vďaka novým technológiám, ktoré zvýšili produkciu zemného plynu v USA. K poklesu spotreby uhlia prispel aj rozvoj solárnej a veternej energie. Trump počas volebnej kampane sľuboval, že zvýši produkciu energie v USA, a od svojho nástupu do funkcie 20. januára sa snaží zrušiť rôzne energetické a environmentálne predpisy. Príslušné nariadenia by mal Trump podpísať v Bielom dome o 21.00 h SELČ. Opatrenia budú zahŕňať aj snahy o zachovanie uhoľných elektrární, ktorým hrozí odstavenie, uviedli zdroje agentúry Reuters.



Dopyt po elektrickej energii v USA rastie prvýkrát za dve desaťročia. Spotrebu zvyšujú napríklad energeticky náročné dátové centrá pre umelú inteligenciu a elektromobily, ako aj ťažba kryptomien.



Republikán Trump okrem iného nariadi ministrovi vnútra Dougovi Burgumovi, aby potvrdil ukončenie moratória, ktoré pozastavilo prenájom pozemkov v správe federálnej vlády na uhoľné projekty, uviedli zdroje agentúry Reuters. K poklesu spotreby uhlia v USA prispeli vo veľkej miere nariadenia Trumpovho predchodcu v Bielom dome, demokrata Joea Bidena.