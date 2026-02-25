< sekcia Ekonomika
Donášková služba čelí podozreniam z vykorisťovania
Spoločnosť a jej generálny riaditeľ čelia vyšetrovaniu.
Autor TASR
Miláno 25. februára (TASR) - Talianska prokuratúra nariadila súdny dohľad nad britskou online doručovacou službou Deliveroo pre podozrenie z vykorisťovania zamestnancov. Spoločnosť údajne v oblasti Milána aj na celoštátnej úrovni zamestnávala až 20.000 ľudí za mzdu pod hranicou chudoby, pričom zneužívala ich zraniteľnú situáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Spoločnosť a jej generálny riaditeľ čelia vyšetrovaniu, napísali v stredu talianske médiá. Súdom ustanovený správca bude teraz musieť pracovať na legalizácii pracovných podmienok zamestnancov. Začiatkom februára už milánska prokuratúra umiestnila pod súdny dohľad spoločnosť Foodinho, taliansku dcéru španielskej doručovateľskej služby Glovo. Súdom vymenovaný správca dostal rovnako úlohu, aby zabezpečil zamestnávanie jej kuriérov v súlade so zákonom.
Podľa dekrétu o nariadení súdneho dohľadu boli vodiči platení pod hranicou chudoby, v priemere vo výške 2,50 eura za doručenie. V niektorých prípadoch bola mzda o viac ako 75 % nižšia v porovnaní s hranicou chudoby, uvádza sa v dokumente, ktorý obsahuje aj svedectvá 39 imigrantských pracovníkov.
Vodiči donáškových služieb v Taliansku zvolali na túto sobotu (28. 2.) celonárodné protesty. Odborový zväz USB pred tzv. akčným dňom uviedol, že kuriéri nie sú samostatne zárobkovo činní, ale sú organizovaní a kontrolovaní spoločnosťou Glovo a podliehajú prísnym algoritmom a sankciám. Ich zdanlivá samostatne zárobková činnosť je len fasáda, zatiaľ čo spoločnosť diktuje pracovný čas, priority a pracovné podmienky, zdôraznili odbory.
Spoločnosť a jej generálny riaditeľ čelia vyšetrovaniu, napísali v stredu talianske médiá. Súdom ustanovený správca bude teraz musieť pracovať na legalizácii pracovných podmienok zamestnancov. Začiatkom februára už milánska prokuratúra umiestnila pod súdny dohľad spoločnosť Foodinho, taliansku dcéru španielskej doručovateľskej služby Glovo. Súdom vymenovaný správca dostal rovnako úlohu, aby zabezpečil zamestnávanie jej kuriérov v súlade so zákonom.
Podľa dekrétu o nariadení súdneho dohľadu boli vodiči platení pod hranicou chudoby, v priemere vo výške 2,50 eura za doručenie. V niektorých prípadoch bola mzda o viac ako 75 % nižšia v porovnaní s hranicou chudoby, uvádza sa v dokumente, ktorý obsahuje aj svedectvá 39 imigrantských pracovníkov.
Vodiči donáškových služieb v Taliansku zvolali na túto sobotu (28. 2.) celonárodné protesty. Odborový zväz USB pred tzv. akčným dňom uviedol, že kuriéri nie sú samostatne zárobkovo činní, ale sú organizovaní a kontrolovaní spoločnosťou Glovo a podliehajú prísnym algoritmom a sankciám. Ich zdanlivá samostatne zárobková činnosť je len fasáda, zatiaľ čo spoločnosť diktuje pracovný čas, priority a pracovné podmienky, zdôraznili odbory.