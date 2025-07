Donáškové služby v Rakúsku porušujú pracovné pravidlá

Viedeň 12. júla (TASR) - Počas rozsiahlych kontrol zameraných na kuriérske služby, doručujúce potraviny, zistila finančná polícia v Rakúsku viac ako 50 podozrení z porušovania pracovnoprávnych predpisov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Policajti skontrolovali 67 spoločností alebo obchodných priestorov a 75 zamestnancov dodávajúcich potraviny v celom Rakúsku, oznámilo v uplynulých dňoch rakúske ministerstvo financií. Už predbežné kontroly naznačili, že značný počet pracovníkov v slobodnom povolaní pracoval nelegálne. Previerky sa uskutočnili v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK).



V 50 preverovaných prípadoch polícia konštatovala podozrenie z poskytovania nepravdivých údajov o pracovnom pomere. V troch prípadoch neboli dotknuté osoby evidované v systéme sociálneho zabezpečenia a poberali dávky v nezamestnanosti. Sedem ďalších nebolo ani registrovaných, ani nemali povolenie na zamestnanie. Jeden pracovník dodávajúci potraviny tiež nemal platné povolenie na pobyt.



Podľa ministerstva financií kontroly reagovali na skutočnosť, že v posledných mesiacoch čoraz viac kuriérov prechádzalo zo zamestnaneckého pomeru do práce na voľnej nohe. V apríli ministerka práce a sociálnych vecí Korinna Schumannová oznámila, že v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest v spoločnosti Lieferando a prechodom na samostatne zárobkovo činných spolupracovníkov sa zameria na doručovateľské služby s cieľom odhaliť prípady fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti.