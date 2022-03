Donau farm by pracovníkov z Ukrajiny privítala

Levice 21. marca (TASR) – Poľnohospodárska spoločnosť Donau farm by pracovnú silu z Ukrajiny privítala, jej zameranie a sezónne práce to však v súčasnosti neumožňujú. Podnik sa totiž venuje rastlinnej produkcii, s kombajnmi a traktormi tak väčšinou pracujú muži. Aktuálne však najväčší podiel utečencov z Ukrajiny predstavujú ženy, uviedol to výkonný riaditeľ Donau Farm Group Michael Houmann.



Pripomenul, že živočíšnu výrobu nerobia. Vie si však predstaviť, že v nej by sa ženy uplatnili, pretože je problém nájsť nových zamestnancov. Podľa neho poľnohospodárske podniky, ktoré majú živočíšnu produkciu, prípadne podnikovú jedáleň či ubytovanie pre zamestnancov, uvítajú tieto možnosti viac ako podniky v rastlinnej výrobe. Dodal, že v ich spoločnosti v rastlinnej výrobe by mohli poskytnúť prácu pre ženy len v čase sezóny žatevných prác. „Pomohli by nám s evidenciou v systéme. Aktuálne však mimo tohto nemáme voľnú pozíciu,“ spomenul s tým, že ak by sa situácia s potrebou obsadenia pracovných miest zmenila, utečencov z Ukrajiny by podporili.



Ako poznamenal, Donau farm nie je klasický výrobný podnik, ktorého produktom sú výrobky určené na trh s kalkulovanou maržou podniku. Je to poľnohospodársky pestovateľ, ktorého ceny sa odvíjajú od cien na komoditnom trhu. „Nie je tak možné zo strany podniku zohľadňovať, či náklady prenesieme do cien alebo nie,“ reagoval na otázku, či sa súčasné ekonomické dosahy a zdražovanie odrazia na cenách ich služieb. Potvrdil, že všetky náklady, ktoré aktuálne rastú, ich však ovplyvňujú z pohľadu výsledku hospodárenia. Konštatoval, že náklady, ktoré vstupujú do výroby, sa prejavia v nákladovej cene vyrobenej komodity. „Čo však nevieme svojvoľne ovplyvniť, je predajná cena. Určuje ju komoditná burza,“ vysvetlil.



Podľa neho Donau farm prepúšťanie zamestnancov neplánuje. „Sme sektor, ktorý musí fungovať bez ohľadu na ročné obdobie, bez ohľadu na pandémie a tiež bez ohľadu na iné kritické udalosti vo svete,“ informoval a podotkol, že spoločnosť je základný článok potravinovej produkcie. Zdôraznil, že musí urobiť všetko tak, aby potravinovú sebestačnosť v tomto období zabezpečili ešte viac.