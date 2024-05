Donohoe: Európska ekonomika potrebuje rýchlejší rast

Dublin 17. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny potrebuje rýchlejší rast. Uviedol to v piatok Paschal Donohoe, predseda Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Po znížení inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, je teraz potrebné dosiahnuť zrýchlenie jeho hospodárskeho rastu, povedal v piatok pre televíziu Bloomberg. "Verím, že to dokážeme, ale musíme podniknúť ďalšie kroky, aby sa to podarilo," vyhlásil.



Ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,3 % po poklese o 0,1 % v predchádzajúcich dvoch kvartáloch. Euroregión sa tak dostal z miernej recesie vďaka silnejšiemu než očakávanému rastu kľúčových ekonomík. Európska komisia vo svojej najnovšej jarnej prognóze predpovedá eurozóne v tomto roku hospodársky rast o 0,8 % a v roku 2025 o 1,4 %.



Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová minulý mesiac povedala, že ekonomika eurozóny sa "zotavuje a sú jasne vidieť známky oživenia".



Tento vývoj nasleduje po mohutných výdavkoch vlád na podporu hospodárstva počas pandémie ochorenia COVID-19 a energetickej krízy, ktorá nasledovala po ruskej invázii na Ukrajinu.



Medzinárodný menový fond tento týždeň vyhlásil, že keď dôjde k oživeniu hospodárstva, krajiny by mali byť ambicióznejšie pri konsolidácii svojich verejných financií.