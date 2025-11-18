Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Donohoe končí ako šéf Euroskupiny a odchádza do Svetovej banky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Päťdesiatjedenročný Donohoe sa v roku 2020 stal šéfom Euroskupiny, ktorá má vplyv na tvorbu finančnej politiky v Bruseli.

Autor TASR
Dublin 18. novembra (TASR) - Írsky minister financií Paschal Donohoe, ktorý je zároveň šéfom Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny, v utorok odstúpil zo svojich funkcií, aby prevzal druhú najvyššiu pozíciu vo Svetovej banke. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu RTÉ.

Donohoe sa po odchode zo svojich funkcií koncom týždňa stane výkonným riaditeľom Svetovej banky so sídlom vo Washingtone, ktorá poskytuje rozvojovým krajinám úvery s nízkymi úrokmi.

Päťdesiatjedenročný Donohoe sa v roku 2020 stal šéfom Euroskupiny, ktorá má vplyv na tvorbu finančnej politiky v Bruseli.

Predpokladá sa, že meno nového írskeho ministra financií bude známe už v utorok večer.
