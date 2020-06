Investor lyžiarskej haly na Donovaloch tvrdí, že vyhovie obyvateľom

Donovaly 18. júna (TASR) – Multifunkčný projekt s krytou lyžiarskou halou, ktorý vyrastie v obci Donovaly v okrese Banská Bystrica, sa bude vylepšovať. Zohľadniť tak má pripomienky obyvateľov obce Donovaly, ktorí sa prihlásili do územného konania. TASR o tom informoval investor.



Projektový manažér Donovalley Resort Igor Obšajsník tvrdí, že projekt prešiel prísnym posúdením úradov. „Keďže nám však záleží na tom, aby bol prospešný pre celý región, po dôkladnom posúdení sme sa rozhodli, že pripomienky obyvateľov obce Donovaly začleníme do projektu a vyhovieme im v najvyššej možnej miere," uviedol s tým, že zmeny projekt predražia.



Projekt hlukovej štúdie, ktorý odobril Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, podľa investora ukázal, že prevádzka krytej lyžiarskej haly nedosiahne ani povolené limity.



„Napriek tomu, že projekt je navrhnutý a schválený za prísnych podmienok, obava z hluku u obyvateľov obce, ktorí sa prihlásili do územného konania v celkovom počte sedem, bola jednou z pripomienok. Rozhodli sme sa, že premiestnime chladiace zariadenia z východnej strany projektu, pretože tá smeruje k najbližším domom v obci," uviedol Obšajsník.



Zariadenia preto plánuje investor umiestniť na druhú stranu priamo pod jeho ubytovacími jednotkami, pretože si je vedomý, že ich prevádzka sa bude uskutočňovať v tichom režime.



Deklaruje, že výstavba projektu nebola a ani nebude plánovaná na území Národného parku Nízke Tatry a ani nebude zasahovať do iných chránených lokalít, preto v týchto lokalitách ani nedôjde k výrubu stromov. Rezort má podľa jeho slov stáť na území, ktoré je na rovnakej úrovni ako iné zastavané územia obce Donovaly, a tam zníži plochu reálneho výrubu stromov z pôvodne predpokladaných 2,5 hektára na približne 1,5 hektára.



„Okrem avizovaných zmien na projekte zrealizujeme aj revitalizačné opatrenia priamo v Národnom parku Nízke Tatry, a to v pôvodnom rozsahu až 36 hektárov," podotkol. Na území projektu tiež investor zníži objem zemných prác z predpokladaných 190 000 kubických metrov na menej ako polovicu.



Strechu krytej lyžiarskej haly má pokrývať zelený priestor vhodný na prechádzky a oddych. „Z jednej strany bude dokonca prístupná z pôvodného terénu, takže si návštevník pri prechádzke ani neuvedomí, kde sa končí pôvodný terén a začína sa strecha," uviedol Obšajsník. Zelená strecha a presunutie technického zázemia s chladiacimi zariadeniami projekt podľa investora predraží o viac ako dva milióny eur.



Jeden z iniciátorov petície proti výrubu lesa z dôvodu výstavby haly začiatkom júna informoval TASR, že obyvatelia obce Donovaly podajú odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby letnej lyžiarskej haly. Obyvatelia, ktorí sú účastníkmi konania, namietajú proti hydrogeologickému posudku. Námietku vzniesli aj voči súladu plánovanej stavby s územným plánom. Obyvatelia skonštatovali, že dodaná nebola ani environmentálna štúdia.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,50 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo vyše 23 000 ľudí.