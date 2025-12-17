Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Doplnenie intervencie v systéme neprojektových opatrení sa zohľadní

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Základným cieľom návrhu nariadenia vlády je legislatívne zohľadniť doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení v rámci Strategického plánu.

Bratislava 17. decembra (TASR) - Doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení sa legislatívne zohľadní. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Základným cieľom návrhu nariadenia vlády je legislatívne zohľadniť doplnenie novej intervencie do systému podpory neprojektových opatrení v rámci Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 po jeho 5. modifikácii,“ priblížil v predkladacej správe k vládnemu materiálu agrorezort.

Súčasťou návrhu nariadenia vlády je aj úprava pravidiel znižovania priamych podpôr v prípade naddeklarácie plôch, s cieľom zefektívniť sankčný mechanizmus, v nadväznosti na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Navrhované úpravy sú nevyhnutné pre zabezpečenie právnej istoty, ochrany finančných záujmov Európskej únie a sú zárukou bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania priamych podpôr,“ dodalo MPRV.
