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Doporučenú zásielku sa dá prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty
Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Od júna je možné prevziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty (SP). Presmerovať ju tam je možné cez web, aplikáciu, zákaznícku linku SP či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. žltom lístku. Generálny riaditeľ SP Vladislav Kupka predstavil aj jeho nový vizuál. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).
„Len čo si klient zásielku presmeruje, príde mu notifikácia SMS správou alebo do mobilnej aplikácie alebo do e-mailu, kde je kód, na základe ktorého sa naši klienti dostanú k svojej doporučenej zásielke,“ objasnil. Zásielku do vlastných rúk nateraz nie je možné týmto spôsobom prevziať. Kupka uviedol, že na tejto možnosti pracujú. Na balíkoboxy SP by tak mali pribudnúť aj čítačky občianskeho preukazu.
Novú možnosť presmerovania zásielky víta aj šéf rezortu dopravy. „Je koniec dlhému čakaniu v radoch na pošte. Je to technologický krok vpred,“ povedal Ráž. Pripomenul, že zásielku si klient môže presmerovať aj do boxu SP mimo jeho adresy trvalého bydliska.
Na vyzdvihnutie zásielky z balíkoboxu majú klienti SP dva dni. Pošta zdôrazňuje, že deň vloženia zásielky do boxu sa do uvedenej lehoty nezapočítava. Tradičný spôsob doručenia podľa neho zostáva, ak však príjemca nebude na adrese zastihnutý, nájde v schránke žltý lístok.
„Kvôli žltému lístku nebolo nutné chodiť do kamennej pobočky ani doteraz. Zákazníci už dlhšie radi využívajú služby ako opakované doručenie na tú istú korešpondenčnú adresu či preposlanie zásielky na inú adresu alebo inú poštu v rámci Slovenska,“ vysvetlila SP s tým, že tieto služby sú dostupné od januára tohto roka pre všetkých zadarmo. Bezplatné je aj presmerovanie do balíkoboxu.
Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód.
Prostredníctvom neho sa ľudia budú vedieť dostať do mobilnej aplikácie, kde si presmerujú zásielku do boxu SP. „Jedna z možností je, že zavoláte na callcentrum alebo si naskenujete QR kód a presmerujete sa na webstránku. Zadaním podacieho čísla, ktoré je na žltom lístku, si nájdete zásielku v aplikácii alebo na internete, na našej webovej stránke a následne si ju môžete presmerovať,“ doplnil Kupka.
„Len čo si klient zásielku presmeruje, príde mu notifikácia SMS správou alebo do mobilnej aplikácie alebo do e-mailu, kde je kód, na základe ktorého sa naši klienti dostanú k svojej doporučenej zásielke,“ objasnil. Zásielku do vlastných rúk nateraz nie je možné týmto spôsobom prevziať. Kupka uviedol, že na tejto možnosti pracujú. Na balíkoboxy SP by tak mali pribudnúť aj čítačky občianskeho preukazu.
Novú možnosť presmerovania zásielky víta aj šéf rezortu dopravy. „Je koniec dlhému čakaniu v radoch na pošte. Je to technologický krok vpred,“ povedal Ráž. Pripomenul, že zásielku si klient môže presmerovať aj do boxu SP mimo jeho adresy trvalého bydliska.
Na vyzdvihnutie zásielky z balíkoboxu majú klienti SP dva dni. Pošta zdôrazňuje, že deň vloženia zásielky do boxu sa do uvedenej lehoty nezapočítava. Tradičný spôsob doručenia podľa neho zostáva, ak však príjemca nebude na adrese zastihnutý, nájde v schránke žltý lístok.
„Kvôli žltému lístku nebolo nutné chodiť do kamennej pobočky ani doteraz. Zákazníci už dlhšie radi využívajú služby ako opakované doručenie na tú istú korešpondenčnú adresu či preposlanie zásielky na inú adresu alebo inú poštu v rámci Slovenska,“ vysvetlila SP s tým, že tieto služby sú dostupné od januára tohto roka pre všetkých zadarmo. Bezplatné je aj presmerovanie do balíkoboxu.
Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód.
Prostredníctvom neho sa ľudia budú vedieť dostať do mobilnej aplikácie, kde si presmerujú zásielku do boxu SP. „Jedna z možností je, že zavoláte na callcentrum alebo si naskenujete QR kód a presmerujete sa na webstránku. Zadaním podacieho čísla, ktoré je na žltom lístku, si nájdete zásielku v aplikácii alebo na internete, na našej webovej stránke a následne si ju môžete presmerovať,“ doplnil Kupka.