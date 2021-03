Doležal chce predložiť v piatok vláde schému pomoci pre autosektor

Bratislava 11. marca (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) plánuje vznik schémy na pomoc autosektoru. Návrh zákona s týmto cieľom chce predložiť v piatok (12. 3.) na rokovanie vlády. Uviedol to vo štvrtok vo videu na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že schémou by chcel pomôcť autosektoru, teda nákladnej doprave, autobusovej doprave, taxislužbám aj autoškolám. "Chcem už na zajtrajšej vláde predložiť návrh zákona, aby takáto schéma vôbec vznikla, ale je pravda, že toto ešte chce diskusiu na koaličnej rade," poznamenal. Skonštatoval, že keď s týmto návrhom prišiel, bol prijatý relatívne dobre.



"Som presvedčený, že zajtra by mohol prejsť vládny návrh zákona o covidovej pomoci autosektoru," vyhlásil Doležal s tým, že o finančných plneniach sa ešte môžu ďalej uskutočňovať rokovania. Ak na to dostane zdroje, schéma by mala zahŕňať aj pravidelnú autobusovú dopravu.