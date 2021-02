D1 Turany – Hubová môže byť projektom verejno-súkromného partnerstva

Bratislava 22. februára (TASR) – Úsek diaľnice D1 Turany – Hubová by sa mohol realizovať formou PPP projektu (projekt verejno-súkromného partnerstva). Naznačil to v pondelok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Je to posledný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý ešte nie je rozostavaný.



Minister priblížil, že momentálne sa v prípade tohto úseku pracuje na tzv. vodnej EIA, pričom ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie s dôrazom na vodu a vodné hospodárstvo. Môže mať podľa neho veľký vplyv aj na výber správnej technológie razenia. "Na jeseň tohto roku by sme mohli mať vyriešené vplyvy na životné prostredie, to znamená, mali by sme kompletnú EIA," avizoval Doležal.



Nasledovať by mal proces dokumentácie pre územné rozhodnutie a paralelne s tým je už otvorená otázka, ktorú Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR rieši, a to je financovanie. Doležal už zadal PPP sekcii rezortu dopravy úlohu, aby zozbierala všetku potrebnú dokumentáciu na to, aby mohli prípadne zvážiť PPP projekt.



"Úprimne si neviem predstaviť, že stavbu rádovo za miliardu eur budeme financovať zo štátneho rozpočtu. Takisto si v tejto chvíli neviem predstaviť, že to budeme financovať z nového programového obdobia, to znamená z nových eurofondov, lebo tam už sú alokované iné veľké stavebné projekty, ako napríklad D3, takže preto, logicky, to smeruje k PPP projektu," odôvodnil Doležal. Zároveň však zdôraznil, že nechce nič predbiehať, pretože na tom musí byť dohoda najmä s ministerstvom financií, ale aj na celej vláde.