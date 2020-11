ACI-Europe žiada EÚ o pomoc pre európske letiská

Brusel 6. novembra (TASR) - Európske združenie prevádzkovateľov letísk (ACI-Europe) vo štvrtok vyzvalo Európsku komisiu na prijatie naliehavých a konkrétnych opatrení, v prospech leteckého priemyslu, ktorý je jedným z najviac postihnutých koronakrízou. Uviedla tlačová agentúra Belga.



"Sme na konci síl a kríza sa stále zhoršuje," opísal situáciu výkonný riaditeľ ACI-Europe Olivier Jankovec.



Združenie, ktoré predstavuje záujmy 500 letísk v 46 európskych krajinách, už koncom októbra upozornilo na riziká platobnej neschopnosti v prípade takmer 200 regionálnych letísk v nadchádzajúcich mesiacoch. Dôvodom je pretrvávajúce oslabenie letovej prevádzky spojené so zatváraním hraníc a dopravnými obmedzeniami prijímanými v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa údajov ACI-Europe výdavky letísk pre zabezpečenie každodennej činnosti sú už "na neúnosnej úrovni" a situácia sa bude iba zhoršovať, čo sa premietne aj do straty ďalších pracovných miest, ak sa nepodarí prijať nejaké urgentné opatrenia.



Európske letiská predovšetkým požadujú, aby sa štátna pomoc pre letecké spoločnosti mohla vyplácať až do konca roku 2021.



Eurokomisia v októbri oznámila rozšírenie a predĺženie dočasného právneho rámca na poskytovanie štátnej pomoci pre európske podniky trpiace dosahmi koronakrízy, ktorý prijala v marci tohto roku po vypuknutí pandémie, až do leta 2021. ACI-Europe chce tento program predĺžiť až do konca budúceho roka a rovnako požaduje osobitný akčný plán pre letecký priemysel, ktorý by umožňoval vyplácanie štátnej pomoci dovtedy, kým v súvislosti s koronakrízou budú v Európe zachované opatrenia na obmedzenie leteckej dopravy.