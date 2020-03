Aerolínie Smartwings a ČSA zastavujú lety z Česka aj späť

Praha 13. marca (TASR) - České letecké spoločnosti Smartwings a ČSA zastavujú všetky lety z Česka aj späť do krajiny. Ide o reakciu na vládne opatrenie, ktoré zakazuje cestovanie obyvateľov Česka do zahraničia. Skupina Smartwings, pod ktorú obe aerolinky patria, o tom v piatok informovala v tlačovej správe, ktorú zverejnil server novinky.cz.



"V tejto bezprecedentnej situácii zostáva našou hlavnou prioritou zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov," povedal šéf predstavenstva Jiří Šimáně. Letecké spojenia z Česka aj do Česka budú obidve spoločnosti postupne pozastavovať od 13. do 16. marca. Cestujúci majú nárok na bezplatnú prerezerváciu alebo vrátenie peňazí v plnej výške.



Zároveň lety do Brna a Ostravy sa budú v budúcich dňoch odkláňať do Prahy, podobne lety z týchto dvoch letísk budú odlietať z Prahy.



Prevádzka lietadiel skupiny Smartwings Group v Kanade, Spojených arabských emirátoch, Poľsku a vo Francúzsku má zatiaľ zostať zachovaná. Napriek tomu skupina uzemní zhruba polovicu svojej flotily.



Skupina Smartwings Group už skôr oznámila úsporné opatrenia v reakcii na ekonomické dôsledky pandémie choroby Covid-19. Súčasťou je znižovanie mzdových nákladov, skracovanie úväzkov alebo škrtanie letov. Predtým už prerušila linky ČSA z Prahy do Milána, Bologne, Ríma a Soulu a linku Smartwings do Tel Avivu.