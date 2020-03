Paríž 10. marca (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM v utorok uviedla, že jej dcéra Air France očakáva zrušenie 3600 letov v marci. Tým sa zníži kapacita diaľkových letov o 13 % oproti pôvodným plánom.



Aj holandská KLM už avizovala zníženie diaľkových letov na podobnej úrovni, keďže epidémia koronavírusu sa šíri ďalej po svete.



Marcovú kapacitu v európskej sieti pritom Air France zredukuje o 25 %, z toho na domácich linkách o 17 %.



Aj ďalšie letecké spoločnosti v Európe, ako sú British Airways, easyJet a Ryanair, zastavujú lety pre pokles dopytu v dôsledku epidémie. To naruší mnohým ľuďom na kontinente ich veľkonočné prázdninové plány.



V Európe zasiahol nový koronavírus najviac Taliansko. Premiér Giuseppe Conte v pondelok (9. 3.) večer oznámil, že obmedzenia zavedené v Lombardsku v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu, pričom avizované opatrenia vstúpia do platnosti v utorok ráno.



Vedec, ktorý pomáha vyvinúť vakcínu proti vírusu COVID-19, nazval súčasnú epidémiu za najhoršiu od čias španielskej chrípky, ktorá v roku 1918 zabila milióny ľudí, uviedol britský denník The Mirror.