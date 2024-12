Air India kúpi ďalších 100 lietadiel Airbus

Bombaj 9. decembra (TASR) - Letecká spoločnosť Air India zadala európskemu výrobcovi Airbus objednávku na nákup ďalších 100 lietadiel, aby posilnila svoju flotilu a získala viac pasažierov. Oznámil to v pondelok indický dopravca, ktorého vlastní konglomerát Tata Group. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Letecká spoločnosť spresnila, že si objednala 10 širokotrupých lietadiel A350 a 90 užších menších modelov A320. Ide o ďalšie lietadlá nad rámec veľkej objednávky na 470 strojov, ktorú aerolínie Air India minulý rok zadali Airbusu aj konkurenčnému americkému výrobcovi Boeing. Táto objednávka bola najväčšia od jedného komerčného dopravcu, pričom kalkulácie na základe vtedajších katalógových cien lietadiel naznačili, že jej hodnota presahuje 70 miliárd USD (66,16 miliardy eur).



Spoločnosť Air India v pondelok pripomenula, že v roku 2023 si objednala od európskeho výrobcu 250 lietadiel, z toho 40 modelov A350 a 210 lietadiel rodiny A320. Po zadaní najnovšej objednávky by jej tak Airbus mal dodať celkovo 350 lietadiel.



Konglomerát Tata Group sa od prevzatia bývalého národného dopravcu v roku 2022 snaží o obrat stratovej leteckej spoločnosti modernizáciou a rozšírením jej flotily. Podľa konglomerátu nové lietadlá pomôžu dosiahnuť rast Air India a vybudovať z nej "leteckú spoločnosť svetovej triedy, ktorá spojí Indiu so všetkými kútmi sveta".



Generálny riaditeľ Airbusu Guillaume Faury vo vyhlásení uviedol, že ho najnovšia investícia Air India potešila. Označil ju za prejav dôvery v Airbus.



(1 EUR = 1,0581 USD)