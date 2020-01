Airbus sa prvýkrát od roku 2011 stal opäť najväčším výrobcom lietadiel

Paríž 1. januára (TASR) - Po rokoch za Boeingom získala európska spoločnosť Airbus vlani opätovne pozíciu svetovej jednotky vo výrobe lietadiel, keď zákazníkom dodala viac než 860 strojov. Uviedli to v stredu zdroje sledujúce túto oblasť, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters. Ak sa údaje oficiálne potvrdia, Airbus pozíciu najväčšieho výrobcu lietadiel získa prvýkrát od roku 2011.



Trhy očakávali, že v oblasti objednávok sa situácia pre Airbus výrazne zlepší po tom, ako sa Boeing dostal do problémov v dôsledku krízy spojenej s haváriami svojho najpredávanejšieho lietadla 737 MAX. Najnovšie údaje o dodávkach však naznačili, že priepasť medzi Airbusom a Boeingom je väčšia, než sa pôvodne čakalo.



Podľa údajov z trhov dodal Airbus zákazníkom v minulom roku celkovo 863 lietadiel. To je o tri viac než stanovoval cieľ, ktorý bol v októbri revidovaný smerom nadol. Dôvodom revízie boli problémy s komponentami. Airbus musel zredukovať pôvodnú prognózu dodávok na rok 2019 z predpokladaných 880 na 860 strojov pre problémy s výrobou komponentov v závode v Hamburgu. Najviac tým utrpel program výroby lietadla A321neo, ktoré má upravený interiér.



S cieľom zlepšiť situáciu Airbus upravil plán výroby v závere roka a do posledného dňa sa mu podľa zdrojov podarilo upravený cieľ dodávok ešte zvýšiť o ďalšie tri lietadlá. V porovnaní s rokom 2018 sa tak dodávky zvýšili o 7,9 %. V závodoch Airbusu sa zvyčajne cez vianočné sviatky nepracuje. Koncom roka 2019 však išli do posledného dňa na plný výkon, aby zabezpečili ázijským a ďalším zákazníkom dodávku objednaných strojov.



Európsky výrobca sa k zverejneným údajom agentúry Reuters nevyjadril. Údaje totiž pred ich finalizáciou a oficiálnym zverejnením musia prejsť auditom.



Dodávky patria k najviac sledovaným údajom zo strany investorov. Dôvodom je, že väčšinu financií od zákazníkov získavajú výrobcovia lietadiel práve pri ich dodávke.



Na porovnanie, americký Boeing dodal v období od januára do konca novembra 345 lietadiel, väčšinou na diaľkové lety. To je o vyše polovicu menej, než dodal za rovnaké obdobie v roku 2018, keď jeho dodávky dosiahli 704 strojov. Za celý rok 2018 dodal Boeing zákazníkom 806 lietadiel.



Situáciu americkej spoločnosti dramaticky zhoršili havárie jeho lietadla 737 MAX, ktoré nasledovali v relatívne krátkom čase po sebe a za prakticky rovnakých okolností. Po páde lietadla indonézskej spoločnosti Lion Air koncom októbra 2018 havarovalo začiatkom marca lietadlo etiópskej spoločnosti Ethiopian Airlines. V obidvoch prípadoch sa havárie, ktoré si vyžiadali takmer 350 životov, pripisujú stabilizačnému systému MCAS. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) zatiaľ upraveným strojom povolenie na návrat do prevádzky nedal a problémy Boeingu s uzemnenými 737 MAX sa tak presúvajú do roku 2020.