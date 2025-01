Akvizícia ITA nemeckou Lufthansou bude dokončená 13. januára

Frankfurt nad Mohanom 8. januára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa sa začiatkom budúceho týždňa chystá prevziať podiel vo výške 41 % v talianskej štátnej leteckej spoločnosti ITA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Lufthansa tak po rokoch diskusií 13. januára dokončí akvizíciu ITA v hodnote 325 miliónov eur. Tento dátum údajne oznámil v stredu generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr na stretnutí so zamestnancami. Uviedli to zdroje, ktoré nechceli byť menované. Hovorca Lufthansy ho však nepotvrdil, zopakoval len, že akvizícia by sa mala dokončiť začiatkom roka 2025.



ITA je nástupníckou leteckou spoločnosťou skrachovanej Alitalie. Akvizícia ITA spoločnosťou Lufthansa je súčasťou strategických plánov expanzie nemeckej skupiny.



Európska komisia pozorne skúmala prevzatie a stanovila množstvo podmienok na zabezpečenie hospodárskej súťaže. Na to, aby dohoda dostala zelenú, sa Lufthansa musela vzdať práv na vzlety a pristátia na letiskách v Miláne a Ríme, odkiaľ chce na jar spustiť lety britská nízkonákladová spoločnosť EasyJet. V novembri 2024 Komisia dohodu nakoniec schválila, čím otvorila cestu k dokončeniu akvizície.



Lufthansa najskôr získa menšinový 41-percentný podiel v ITA za kapitálový vklad 325 miliónov eur. Po dohode s talianskym ministerstvom hospodárstva a financií môže potom nemecká spoločnosť do roku 2033 úplne prevziať talianske aerolínie v dvoch ďalších krokoch, odhadom za ďalších 830 miliónov eur.