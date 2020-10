American Airlines vykázali v 3. kvartáli stratu

New York 22. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines vo štvrtok oznámila, že v 3. kvartáli 2020 zaznamenala stratu a jej tržby sa prepadli o 73 %. Na príčine je kolaps leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Konkrétne, aerolínie vykázali za tri mesiace do konca septembra stratu 2,4 miliardy USD (2,02 miliardy eur).



Po očistení od jednorazových položiek a prepočítaní na akciu mali stratu 5,54 USD po zisku 1,42 USD na akciu v predchádzajúcom roku. Analytici predpovedali spoločnosti stratu 5,88 USD/akcia.



Tržby American Airlines v 3. štvrťroku klesli o 73 % na 3,2 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 2,76 miliardy USD.



Letecká spoločnosť v súčasnosti odhaduje, že jej kapacita vo 4. štvrťroku klesne medziročne o viac ako 50 %, pričom kapacita pre medzinárodné diaľkové lety sa zníži približne o 75 %.



American Airlines nedávno prepustili 19.000 ľudí, keďže politici vo Washingtone neschválili ďalšie financie na podporu leteckých spoločností. Ďalších 20.000 zamestnancov odišlo na predčasný dôchodok alebo na dlhodobú dovolenku.



„Počas 3. štvrťroka sme podnikli kroky na zníženie našich nákladov, posilnenie finančnej situácie a zabezpečenie návratu našich zákazníkov,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Doug Parker.



Dodal, že aerolínie v období od júla do septembra "spomalili spaľovanie hotovosti" na 44 miliónov USD z 58 miliónov USD denne v 2. štvrťroku.



(1 EUR = 1,1852 USD)