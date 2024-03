American Airlines zadali najväčšiu objednávku za viac než desaťročie

New York 5. marca (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines oznámila začiatkom týždňa najväčšiu objednávku za viac než desaťročie, keď od Airbusu, Boeingu a brazílskeho Embraeru objednala 260 lietadiel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Z celkovej objednávky, ktorá je najväčšia od roku 2011, dodá najviac lietadiel Embraer, a to 90 strojov E175. Od Airbusu objednali aerolínie 85 lietadiel A321neo a od Boeingu 85 strojov 737 MAX 10. Objednávka okrem toho zahrnuje opciu a práva na nákup ďalších 193 lietadiel.



Spoločnosť si od rozsiahlej objednávky sľubuje výrazné zvýšenie ziskov vzhľadom na vysoký rast dopytu po leteckej doprave. "Záujem o cestovanie je späť," povedal na konferencii investorov šéf American Airlines Robert Isom.



Objednávka je však zároveň výraznou podporou aj pre Boeing, ktorý opäť zápasí s dôverou po tom, ako sa začiatkom januára krátko po štarte spoločnosti Alaska Airlines odtrhli na Boeingu 737 MAX 9 dvere. Objednávka od aerolínií American Airlines je celkovo prvou na 737 MAX 10, čo je najväčší variant najpredávanejšieho lietadla Boeingu 737 MAX. Lietadlo však ešte nedostalo certifikáciu od Federálneho úradu pre letectvo (FAA), pod čo sa čiastočne podpísal aj incident zo začiatku januára.



Podľa finančného riaditeľa American Airlines Devona Maya však objednávka poukazuje na dôveru leteckej spoločnosti voči Boeingu. Navyše ponúka podľa neho aerolíniám aj určitú flexibilitu, keďže je alternatívou voči lietadlám A321 od Airbusu.



Prvé lietadlo 737 MAX 10 by mal Boeing dodať v roku 2028. Ak by však k dodávke nedošlo, aerolínie budú mať možnosť objednávku zmeniť na lietadlá MAX 8 alebo MAX 9. Okrem toho by sa mohli obrátiť aj na konkurenčný Airbus.