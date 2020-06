Austrian Airlines sa zmenšia

Viedeň 15. júna (TASR) – Austrian Airlines, dcérska spoločnosť nemeckej Lufthansy, sa "zmenší" na 80 % veľkosti, ktorú mala pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Uviedol v rozhovore pre noviny Der Standard generálny riaditeľ Alexis von Hoensbroech.



Doplnil, že v súčasnej situácii majú aerolínie navyše 1100 zamestnancov, ktorým chcú počas dvoch rokov skrátiť pracovný čas, ale nechystajú rozsiahle prepúšťanie. Počítajú totiž s tým, že veľká časť plánovaného zníženia počtu pracovných miest do roku 2022 bude spojená s fluktuáciou zamestnancov.



Letecká spoločnosť by sa však bez štátnej pomoci dostala do platobnej neschopnosti. Austrian Airlines by tak boli nútené okamžite prepustiť 2500 zamestnancov, uviedol von Hoensbroech. V prípade bankrotu by bola väčšina pracovných miest zrušená.



Austrian Airlines získa priamu pomoc 150 miliónov eur plus 300 miliónov eur v pôžičkách upísaných vládou, informoval v pondelok na tlačovej konferencii rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Lufthansa už získala súhlas Európskej únie s balíkom pomoci vo výške 9 miliárd eur od Nemecka a pre svoju švajčiarsku dcéru Swiss Air získala štátnu podporu vo výške 1,3 miliardy dolárov (1,15 miliardy eur).