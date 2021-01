Autobusovú linku medzi Bratislavou a Hainburgom dočasne pozastavia

Bratislava 5. januára (TASR) - Prevádzku autobusovej linky spájajúcu Bratislavu s rakúskym prihraničným mestom Hainburg an der Donau od štvrtka (7. 1.) dočasne pozastavia. Na svojom webe to oznámil dopravca Slovak Lines.



Rozhodnutie zdôvodnil rapídnym zhoršením pandemickej situácie, novými obmedzeniami a s tým súvisiacimi ekonomickými dopadmi. "Linku opätovne spustíme hneď, ako nám to okolnosti dovolia," deklaruje dopravca.