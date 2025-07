Bratislavské letisko v tomto roku odbavilo už jeden milión cestujúcich

Bratislava 10. júla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v tomto roku prepravilo na odletoch a príletoch viac ako jeden milión cestujúcich. Miliónteho cestujúceho privítalo letisko vo štvrtok. Pokoriť miliónovú hranicu sa tak letisku podarilo ešte o dva týždne skôr ako vlani. Vo štvrtok o tom informoval generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Novota.



„Letisko prepravilo v tomto roku miliónteho cestujúceho. Pre nás je to kľúčová vec, lebo sa nám posúva ten rámec, kedy prekročí brány letiska miliónty cestujúci. Je to skôr, čomu sa veľmi tešíme,“ uviedol Novota. Doplnil, že kým pred dvomi rokmi letisko odbavilo miliónteho cestujúceho 3. augusta, vlani to bolo 25. júla, tak v tomto roku letisko prekročilo hranicu jedného milióna pasažierov už 10. júla.



Podľa Novotu tieto čísla naznačujú, že letisko by v tomto roku mohlo dosiahnuť dvojmiliónovú hranicu odbavených cestujúcich. „Naznačuje to, že počet cestujúcich bude tento rok vyšší ako po minulé roky a po prvý raz od obdobia spred pandémie, od roku 2019, opäť dosiahneme okrúhlu hranicu dvoch miliónov vybavených cestujúcich za rok,“ priblížil riaditeľ letiska.



Bratislavské letisko zároveň dosiahlo v tomto roku najlepší júnový výsledok vo svojej histórii. Na letisku na príletoch a odletoch vybavili 281.477 osôb, čo je ešte o 35.000 cestujúcich viac ako vlani. Podľa Novotu k tomu prispeli aj nové pravidelné letecké linky, ktorých bolo v tomto roku otvorených sedem.



Významný nárast zaznamenala v júni aj letecká preprava nákladu, a to až o 77 % na 1482 prepravených ton carga v porovnaní s minuloročným júnom. Celkovo sa na letisku v júni vybavilo 3424 letov, čo je o 4 % viac ako vlani.



V prvom polroku 2025 bolo na bratislavskom letisku odbavených celkovo 875.189 cestujúcich, čo je o 19 % viac ako v prvom polroku 2024. Uskutočnilo sa spolu 12.899 letov, čo je o 3 % viac ako vlani. Nákladná letecká preprava narástla v prvom polroku tohto roka v porovnaní s vlaňajškom o 68 %.



Novota oznámil aj novú leteckú linku, ktorá začne koncom októbra lietať z Bratislavy do Bukurešti. Leteckú linku spustia 28. októbra a do Rumunska bude lietať počas zimného letového poriadku trikrát týždenne, vždy v utorok, štvrtok a sobotu.