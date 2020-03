Britské regionálne aerolínie Flybe skrachovali

Londýn 5. marca (TASR) – Jedny z najväčších britský aerolínií Flybe skrachovali. Problémy regionálneho dopravcu ešte prehĺbila epidémia koronavírusu, ktorá má výrazný negatívny vplyv na leteckú dopravu po celom svete.



Vo vyhlásení na internetovej stránke Flybe, ktorá zamestnáva 2000 ľudí, sa uvádza, že s okamžitou platnosťou zastavujú všetky lety. Aerolínie vyzvali cestujúcich, aby nešli na letisko, pretože im nemôže ponúknuť alternatívne lety. "Všetky lety boli zrušené," napísali Flybe, ktoré sa len tesne vyhli kolapsu v januári. Dodali, že tiež zastavili ďalší predaj leteniek.



Flybe sú najväčšími regionálnymi aerolíniami v Británii a ročne prepravia okolo 8 miliónov cestujúcich. Ešte v stredu sa konali krízové rokovania o záchrane spoločnosti. Nenašlo sa však riešenie jej finančných problémov a firma sa dostala do nútenej správy. Insolvenčnými správcami sa stali štyria vedúci zamestnanci poradenskej firmy EY.



Aerolínie so sídlom v Exetere na juhozápade Anglicka mali dlhodobejšie finančné problémy spôsobené slabým dopytom a tvrdou konkurenciou, ktoré ešte prehĺbila epidémia koronavírusu. Vlani ich prevzalo konzorcium Connect Airways, vedené britskou leteckou spoločnosťou Virgin Atlantic, ale ozdravenie sa im nepodarilo.



Oznámenie o krachu prišlo niekoľko hodín potom, čo médiá informovali, že Flybe môžu skolabovať. Nepodarilo sa im totiž zaistiť štátny záchranný úver vo výške 100 miliónov GBP (115 miliónov eur). Proti sa postavili iné letecké spoločnosti. Napríklad šéf International Airlines Group (IAG), materského koncernu British Airways, Willie Walsh v januári kritizoval záchranný plán ako "jasné zneužitie verejných peňazí". Dodal, že spoločnosť Virgin Atlantic chce dosiahnuť, aby daňovníci zaplatili účet za zlý manažment" aerolínií. Podľa správy BBC sa proti záchrane z peňazí daňových poplatníkov vtedy postavili aj Easyjet a Ryanair.



Krach Flybe vyvolal rozhorčenie britských odborov. "Zatiaľ čo iné európskej krajiny dokážu prijať opatrenia, aby udržali svoje letecké spoločnosti pri živote, keď sa dostanú do platobnej neschopnosti, Británia to nedokáže alebo nechce urobiť," uviedol predstaviteľ britskej odborovej organizácie Unite Oliver Richardson.