Brusel plánuje výnimku pre pristávacie a vzletové práva na letiskách

Brusel 14. marca (TASR) - Napriek drastickému poklesu počtu cestujúcich neprídu letecké spoločnosti o svoje pristávacie a vzletové práva na európskych letiskách. Vyplýva to z návrhu Európskej komisie (EK) predloženej v piatok 13. marca.



Letecké spoločnosti si obvykle môžu byť isté, že si zachovajú vzletové a pristávacie práva len vtedy, ak ich v predchádzajúcej sezóne využili na 80 %. Toto pravidlo sa vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu dočasne ruší.



EK v návrhu vysvetľuje, že aerolínie museli podstatne okresať zimný letový plán 2019 - 2020 a letný plán 2020, čím sa dostali pod 80-percentnú hranicu. Podľa údajov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) rezervácie pre obdobie marec až jún - s výnimkou Talianska - medziročne klesli o 40 % až 60 %. Rezervácie letov do Talianska a z neho boli na začiatku marca o 50 % nižšie a obsadených bolo len 40 % sedadiel. Európske letiská v 1. kvartáli očakávali pokles počtu cestujúcich až o 67 miliónov.



Koordinátori, ktorí prideľujú vzletové a pristávacie práva pre každú sezónu, by mali na základe návrhu EK pristupovať k obdobiu od 1. marca do 30. júna tak, akoby letecké spoločnosti pridelené práva skutočne využili. Pre lety do Číny by to malo platiť aj pre obdobie od 23. januára do 29. februára. Pokiaľ bude kríza trvať dlhšie, môže EK toto obdobie predĺžiť. Návrh ešte musia schváliť Európsky parlament a členské krajiny.



Výbor pre dopravu Európskeho parlamentu plánuje tento návrh urýchlene spracovať. "Nikto nemôže mať záujem na tom, aby lietali prázdne lietadlá, keďže tým vznikajú vysoké náklady pre životné prostredie aj hospodárstvo," povedala predsedníčka výboru Karima Delliová pre agentúru DPA. Práva pre tohtoročné leto boli pridelené už vlani, preto je dostatok času zaoberať sa návrhom EK a aj na jeho schválenie.