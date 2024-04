Budúca kruhová križovatka na Rákoši vo Zvolene má svojho zhotoviteľa

Zvolen 26. apríla (TASR) - Príprava na výstavbu budúcej kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene pokračuje, v súčasnosti je vďaka súťaži známy zhotoviteľ stavby. Pre TASR to uviedla Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby. Dodala, že na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH.



"Momentálne sme v štádiu pred podpisom zmluvy," objasnila.



Začiatkom tohto roka hovorkyňa priblížila, že kraju vydali stavebné povolenie. "Práce by sa mohli začať po úspešnom ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy s jeho víťazom," spomenula. Oznámenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie informovalo, že záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 29. januára. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena.



Kruhová križovatka v časti Rákoš by mala vzniknúť na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska.