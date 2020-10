Česká vláda schválila prípravu výstavby kanálu Dunaj - Odra

Praha 5. októbra (TASR) – Česká vláda schválila prípravy na výstavbu kanálu Dunaj – Odra pri hraniciach s Poľskom.



Stavba časti kanála Dunaj – Odra medzi poľským prístavom Kedzierzyn-Kožle a Ostravou by sa mohla začať o desať rokov, uviedol český minister dopravy Karel Havlíček. Stavbu vláda presadila aj napriek silnému odporu ekológov a niektorých politikov.



Schválenie stavby kanálu považuje Havlíček za jednu z ciest, ako podporiť ekonomický rast v Moravskosliezskom kraji. „Uznesenie dáva zelenú kanálu Kožle – Ostrava, ktorý umožní podporu v oblasti ekonomiky, energetiky dopravy aj rekreácie. Priemysel a logistika v päťmiliónovej sliezskej aglomerácii budú mať ľahší prístup na európske a svetové trhy. Počíta sa aj s rekreačnou plavbou a turistickým využitím,“ komentoval schválenie Havlíček.



Výstavba prvej etapy vodného koridoru medzi Ostravou a poľskými hranicami by mala stáť približne 15 miliárd Kč (555,14 milióna eur). Ďalšie desiatky miliárd potom bude stáť poľská časť do Kožle.



Súhlas vlády však automaticky neznamená, že sa stavať bude a že kanál skutočne vznikne. Ministri zatiaľ súhlasili len so stavbou časti kanálu medzi hranicou s Poľskom a Ostravou, kde by sa mal kanál zatiaľ končiť vo Svinove.



„Je možné, že kanál sa nakoniec stavať nebude, ale našou povinnosťou je tento projekt pripraviť, nech o ďalšom rozhodnú nasledujúce vlády,“ povedal český minister dopravy.



(1 EUR = 27,020 CZK)